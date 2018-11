"Der Verräter": Paul Beattys preisgekrönter Roman über Rassismus

Rassismus als Label

"Bitte nicht weitersagen, aber die Wiedereinführung der Rassentrennung in Dickens, die wir während der folgenden Monate betrieben, machte durchaus Spaß." Roman-Zitat

Was tun, wenn der eigene Ort ein Schandfleck ist und mit der Gentrifizierung von der Landkarte verschwindet? Man braucht mediale Aufmerksamkeit, ein Label, das den Blick lenkt auf Dickens, Los Angeles - schwarz, arm, gewalttätig, kriminell und verloren. Für den Ich-Erzähler, einen Bücherfreund und Farmer mit den besten Wassermelonen der Gegend, und für seinen Freund Hominy, der schon immer gequält werden wollte, ist die Sache klar: "Bereit zur Rassentrennung, Hominy?" - "Jawohl, Master."

Stolz und Selbsthass

Die zwei Schwarzen führen die Sklaverei und Rassentrennung wieder ein - erst zu Hause, dann im großen Stil in der ganzen Stadt. Und Hominy ist der geborene Sklave. Schon als Hollywood-Schauspieler bei den "Kleinen Strolchen" war er immer nur die Zweitbesetzung, also zweite Wahl oder in dienender Funktion. Jetzt ist er ganz in seinem Element.

"Danach klemmte er ein 'NUR FÜR FARBIGE'-Schild in das Schaufenster des Ladens, Restaurants oder Schönheitssalons, als gehöre das zu seinem Auftritt. Man nahm die Schilder nie ab, jedenfalls nicht in unserem Beisein, er hatte zu hart dafür geschuftet." Roman-Zitat

"Hominy trägt Stolz und Selbsthass zugleich in sich. Wie viele moderne Amerikaner, vermisst er Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit hält ihn in Bewegung", sagt Paul Beatty und riskiert provokante Vokabeln.

"Niggerflüsterer"

Eigenwillig sind alle in dieser bitterbösen, mitreißenden Realsatire. Hominy, der freiwillige Sklave, Marpessa, die schöne Busfahrerin und der Ich-Erzähler, der keinen Namen, aber eine bizarre Kindheit hat: als Kind eines Psychologen, der den Sohn mit Experimenten malträtierte und am Ende selbst, als sogenannter "Niggerflüsterer", von Polizisten erschossen wurde. Aber: "Es ist kein Buch über Polizeigewalt, aber das Thema beschäftigt uns natürlich, nicht nur in Los Angeles. Es herrscht Rassismus in Los Angeles, die Leute sehen das als Problem von Schwarz und Weiß, aber auch Indianer leiden unter der Gewalt der Polizei. In den meisten Gemeinden leidet eine Gruppe unter der Gewalt der anderen. Ich möchte den Grad an Unrecht in den Vereinigten Staaten nicht kleinreden, aber da gibt es so viel Dynamik unabhängig von der Hautfarbe. Schwarze Polizisten missbrauchen schwarze Bürger, so dass es mir schwer fällt, über Ungerechtigkeit als Problem von Schwarz und Weiß zu reden", sagt Paul Beatty.

Seelen-Rucksack

"Der Verräter" ist eine preisgekrönte, bissige, kühne, rasante, vom Poetry Slang beflügelten Satire über die verschiedensten Varianten von Rassismus. Und der Realitätsgehalt? Gleich Null, behauptet Paul Beatty cool. Eher beschreibe der Roman, wie man sich durch Los Angeles bewege: "Und dabei bringt man viel Gepäck mit, von einer Seite zur anderen, wer ist man auf der einen Straßenseite und wer auf der anderen, und was werden die Leute von einem denken. Alles basiert auf Rasse und Klasse, einer Gang oder so, fand ich heraus. Rasse und solches Zeug ist manchen wichtig, aber für mich ist es nur das Zeug im Rucksack, es ist einfach immer dabei. Manche wollen wissen, dass Rassismus existiert, um 12.05 Uhr, an dieser Ecke. Aber so funktioniert es nicht", so Paul Beatty.

Die Wiedereinführung von Sklaverei und Rassentrennung bringt den Erzähler zwar - völlig stoned - vor Gericht und ins Gefängnis. Aber wie kann man schuldig sein für etwas, das nur per Gesetz abgeschafft wurde, nicht in der Wirklichkeit?