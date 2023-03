"Der vermessene Mensch": Deutsche Kolonialverbrechen im Kino

Kraume hat eine Mission. Das macht ihn angreifbar. Bei der Premiere von "Der vermessene Mensch" im Berliner Kino International gab es neben viel Lob auch kritische Stimmen. Dem Regisseur wurde vorgeworfen, er erzähle eine Täter- und keine Opfergeschichte. So reproduziere er in seinem Film Rassismus und erzeuge Empathie für einen weißen Herrenmenschen.

Schwierig: Wessen Perspektive soll so ein Film einnehmen?

Wer den Film gesehen hat, kann diese Vorhaltungen nur als absurd bezeichnen, denn Kraume hat sich ganz bewusst entschieden, nicht die Opferperspektive der Nama und Herero einzunehmen. Er wolle keine kulturelle Aneignung, sagt er. Er zeige vielmehr, wie der Ethnologe Alexander Hoffmann in Deutsch-Südwestafrika Grenzen der Menschlichkeit überschreite:

"Ich wusste, am Ende ist der Typ ein Konformist und ein Monster", erzählt Kraume. "Und auch die Musik im Film ist ja sehr distanziert, die manipuliert einen nicht hin zu Mitleid oder Mitgefühl oder so was, weil das alles falsch ist. Ich wollte unbedingt, dass sich die Zuschauer ihr eigenes Bild machen."

Sein Film funktioniere mehr über den Kopf als über den Bauch, fügt Kraume noch an. "Der vermessene Mensch" ist beeindruckend unaufgeregt inszeniert, bisweilen fast schon wie ein Dokumentarfilm, aber in der Haltung gegenüber seiner fiktiven Hauptfigur unmissverständlich. Lars Kraume: "Wenn man genau guckt, was ihn wirklich antreibt, ist das sein Ehrgeiz, erfolgreich zu sein. Und für den Erfolg geben Menschen eben alles auf."