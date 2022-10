Der Unruhestifter: Thomas Zeitler ist Pfarrer und Klimarebell

Der Umweltschutz liegt Thomas Zeitler am Herzen. Deshalb verzichtet er auch schon seit über 20 Jahren auf ein eigenes Auto. Es habe natürlich gewisse Tücken, so ohne Auto, sagt Zeitler, aber die vielen Autos haben ihren Preis für Städte und die Menschen, die in ihnen wohnen: "Wir zerstören unsere Städte damit, dass wir sie einfach mit Parkplätzen übersäen. Es ist objektiv klar, dass dieser Lebensstil, wie wir ihn momentan haben, nicht durchhaltbar ist." Thomas Zeitler ist evangelischer Pfarrer und Umweltaktivist.

Mit dem "Gehzeug" durch Nürnbergs Innenstadt

Beim Parking-Day in der Nürnberger Innenstadt ist Thomas Zeitler auch dabei. An diesem Tag machen es sich die Aktivisten in Liegestühlen gemütlich, wo normalerweise Parkplätze für Autos vorgesehen sind. Ihre Forderung: Mehr Raum für Begegnung und Freizeit.

Heute haben sie etwas Besonderes dabei: ein Gehzeug. Ein hölzerner Rahmen mit den Ausmaßen eines Pkw, den man sich mit Hilfe von Gurten auf die Schultern schnallen kann.

"Das Gehzeug zeigt, wie viel Straßenverkehr eine Person, die mit dem Auto unterwegs ist, wegnimmt für die Öffentlichkeit. Und damit kann man auch mal zeigen, wie man den Verkehr ein bisschen ausbremst, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Und das schadet ja auch nicht." Thomas Zeitler, evangelischer Pfarrer und Umweltaktivist

Der Pfarrer als Unruhestifter?

Zusammen mit Pfarrer Thomas Zeitler ist Rolf Engelmann, ein anderer Aktivist, in das "Pseudo-Auto" gestiegen. Schritt für Schritt schleicht das Ungetüm über den Nürnberger Kornmarkt. Dahinter bildet sich eine Schlange von echten Autos. Doch die Autofahrer bleiben an diesem Tag ruhig.

Das ist nicht immer so, berichtet Thomas Zeitler, vor allem wenn er und die anderen Mitglieder von "Extinction Rebellion" mit Schildern und Hockern die Straßen besetzen. "Das kann dann schon mal eine halbe Stunde oder Stunde dauern, bis der Verkehr wieder fließt," so der Pfarrer.

Die Aktivisten nutzt Mittel des zivilen Ungehorsams – auch der Kirchenmann. Doch er ist noch nie so weit gegangen, sich gänzlich den Aufforderungen der Polizei zu widersetzen, sondern räumte seinen Sitzplatz nach dem zweiten Appell.

Ein glaubhaftes Zeugnis ablegen

Der Pfarrer der Nürnberger Egidienkirche hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Dass Provokation und politischer Protest für einen Kirchenmann ungewöhnlich sind, ist ihm bewusst. Nimmt die Kirche doch meist eine andere Rolle ein, als Trösterin der Menschen.

"Ich bin da ein bisschen unbequem mit meiner Haltung, weil ich glaube, wir können uns nicht ersparen, auf die Wirklichkeit zu gucken, wie sie ist. Nur dann, von da ausgehend, kann es wieder Wege geben, die hoffentlich zu einem stabilen, guten Zustand führen." Thomas Zeitler, evangelischer Pfarrer und Umweltaktivist

Gewalt lehnt Thomas Zeitler ab. Doch der evangelische Pfarrer weiß, dass ihm auch dienstrechtliche Konsequenzen drohen könnten. Dennoch will er ein glaubhaftes Zeugnis von dem ablegen, was ihm wichtig ist und mit seinem eigenen Lebensstil – soweit es geht - ökologisch nicht schuldig werden.