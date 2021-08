Der Unbeugsame: Alexei Nawalnys "Reden vor Gericht" als Buch

Aleksei Nawalnys Reden vor Gericht sind ein Dokument mutiger Unbeugsamkeit und völliger Schutzlosigkeit gegenüber autoritärer Willkür. Prozess 1 wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte das ursprüngliche Urteil im so genannten Yves Rocher-Prozess schon 2017 als haltlos eingestuft und Nawalny Schadensersatz zugesprochen. Russland bezahlte das Geld, die Verurteilung blieb aber in Kraft.

Jede Verteidigungsrede eine Anklage gegen das Regime

Prozess 2: Nawalny, so der Vorwurf, habe einen Veteranen durch einen Tweet öffentlich verleumdet. Der hochbetagte Kriegsteilnehmer hatte einen Auftritt in einem Video, das Putins Verfassungsänderung preist. Nawalny hatte in seinem Tweet alle Protagonisten dieses Films als "korrupte Lakaien" bezeichnet. Prozess 3: Beleidigung einer Richterin.

Kafkaeske Prozesse in rasanter Folge, die nur ein Ziel haben: Nawalny für immer mundtot zu machen. "Ich spreche so oft Schlussworte!", heißt es in einer von Nawalnys Reden: "Das wird ja richtig lustig! Schon wieder ein Schlusswort!" Noch jedes Mal nutzt der Oppositionelle seine Redezeit vor Gericht, um Anklage gegen das Putin-Regime zu erheben, kunstvoll versteht er es, den Spieß umzudrehen: "Ich sitze in meiner Zelle und höre Berichte darüber, dass Butter, Nudeln und Eier teurer werden. Wir schreiben das Jahr 2021; unser Land ist ein Öl- und Gasexporteur – und wir reden darüber, wie wir überleben sollen, jetzt, wo die Nudeln teurer werden!" Richterin Repnikowa erwidert daraufhin: "Lassen Sie uns zur Sache zurückkehren." Und Nawalny antwortet: "Ich bin bei der Sache, ich bin mittendrin."

Freiheitskampf für ein besseres Russland

Entwaffnend schlagfertig lehrt Aleksei Nawalny die gelenkte russische Justiz das Fürchten. Es geht nicht viel um Rechtslagen, Paragrafen oder juristische Logik. In den vier Reden, die das schmale Bändchen auf russisch und deutsch versammelt, geht Nawalny vielmehr hart mit dem Regime ins Gericht. Er klagt die Pervertierung der Macht an, die Selbstherrlichkeit und Korruption: Wie eine "riesige Sau" fresse das Regime "den ganzen Tag aus einem Trog voller Geld." So spricht schon lange niemand mehr in Russland. Eindringlich appelliert Nawalny denn auch: "Schweigt nicht!"

"Sie haben Angst", erklärt Nawalny in einer seiner Gerichtsreden: "Nur deshalb passiert alles so eilig, so heimlich, still und leise. Sie haben Angst – und zwar vor euch. Sie haben Angst vor Menschen, die nicht mehr bereit sind, alles schweigend hinzunehmen, vor Menschen, die ihre Macht erkennen und begreifen, dass niemand sie aufhalten kann." Hunderttausendfach wurden Nawalnys Reden vor Gericht in den sozialen Netzwerken geteilt, oft mit dem Zusatz "historisch". Denn hier spricht ein Freiheitskämpfer, der sich trotz einer Giftmordattacke unbeirrbar für ein anderes, ein besseres Russland einsetzt.

"Wladimir, der Unterhosenvergifter"

Eine unbeugsame Gewissheit spricht aus Nawalny: Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen: "Nicht nur bin ich am Leben geblieben und habe mich nicht einschüchtern lassen, ich habe mich auch noch an Recherchen zu meiner eigenen Vergiftung beteiligt. Und wir konnten beweisen, dass es Putin war, der mithilfe des Föderalen Sicherheitsdienstes das Attentat verübt hat. Wir hatten Alexander den Befreier, wir hatten Jaroslaw den Weisen und jetzt haben wir Wladimir den Unterhosenvergifter."

Eine Sternstunde vor Gericht. In ganz Russland hatte das Lachen erlösende Wirkung. Es gibt eine große russische Tradition der Gefängnis- und Lagerliteratur: von Dostojewskij über Tschernyschewskij, Solschenizyn, Warlam Schalamow, Natalia Ginzburg und Joseph Brodskij bis hin zu den Pussy Riot-Aktivistinnen. Aleksej Nawalny steuert dieser Tradition flammende und bildhafte Reden vor Gericht bei. Die Macht des Benennens, das weiß der Gegner Putins, ist der erste Schritt, um den Kreislauf aus Repressionen und Angst zu durchbrechen.

Alexei Nawalnys Gerichtsreden sind unter dem Titel "Schweigt nicht! Reden vor Gericht" im Droemer Verlag erschienen, übersetzt von Alexandra Berlina.