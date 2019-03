Der Traum von der Geschwindigkeit ist ausgeträumt

Das Auto: der große Traum aus Zeiten des Wirtschaftswunders. Das Versprechen von Freiheit, von Individualität. In den Ferien an die Adria, übers Wochenende an den Gardasee, der Rausch der Geschwindigkeit, am besten im Cabrio, Mann mit Beifahrerin. Was für Blechlawinen wälzen sich seit den sechziger Jahren jeden Sommer über die Alpen, wie viele Filme haben diesen Traum gefeiert, mal romantisch, mal lustig. Grace Kelly, Liselotte Pulver, Heinz Erhardt, Herbie, der tolle Käfer, Manta, Manta. Schon damals blieb die Freiheit oftmals im Stau stecken.

Ein Leben im "veganen Safe"?

Dennoch konnten wir in den vergangenen Wochen eine neue Staffel der Endlosserie Populismus erleben – genauer gesagt das Remake einer steinalten: Das Tempolimit. Dankbarer Stoff. Steilvorlage für das Schüren von Ressentiments, das Aufheizen irrationaler Emotionen, und um die Bevölkerung zu polarisieren: Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, verkündete Verkehrsminister Andreas Scheuer, sei „gegen jeden gesunden Menschenverstand“, Klimaschutz-Argumente seien eine „Nebelkerze“. Es handle sich vielmehr um eine „masochistische Debatte, wie wir uns in Deutschland mit immer schärferen Grenzwerten schaden und belasten können“, und man müsse endlich die Diskussion darüber beenden, „ob man den Bürgern das Auto wegnimmt oder zumindest stark entwertet“. Ulf Poschardt, Chefredakteur bei der WELT und als Hardcore-Kämpfer für den Neoliberalismus an der bundesdeutschen Meinungs-Front im Dauereinsatz, ergänzte bei „Maischberger“ und in Interviews: „Wenn der Unfall als Argument genutzt wird, kann man die Zivilisation einrollen und sein Leben in einem veganen Safe genießen.“ Und: Die Debatte um Verkehrstote durch überhöhte Geschwindigkeit sei eine „sehr verkürzte, sentimentale Diskussion“.

Wie bitte? Sentimental? Fragt sich da der etwas andere gesunde Menschenverstand. Wie kann sich jemand in den Medien so äußern? Könnte ein Herr Poschardt die Diskussion auch dann noch sentimental finden, wenn seine Liebsten oder seine Kinder durch den Irrsinn eines egomanischen Autobahnrasers zu Schaden gekommen wären? Ist das noch freie Meinungsäußerung? Oder einfach blanker, menschenverachtender Zynismus?

Steilvorlagen für Kabarettisten

Selbst der bayerische Innenminister Joachim Hermann musste eingestehen, dass zu hohe Geschwindigkeit die Hauptursache für die erneut gestiegene Zahl von Autounfällen mit Toten und Schwerverletzten ist, als er vor zehn Tagen die Verkehrsunfallstatistik für 2018 präsentierte. Zwar nannte er zunächst den Anstieg zugelassener Fahrzeuge, das sehr gute Wetter und die deshalb vermehrt auftretenden Ausflügler als Gründe, räumte schließlich aber ein, dass überhöhtes Tempo maßgeblich zu den 410.252 Unfällen mit 70.301 Verletzten und 618 Toten bayernweit beigetragen hat. CO²-Emission und Feinstaubbelastung steigen bei hohem Tempo nachweislich um ein Vielfaches. Trotzdem wurde die Pseudo-Debatte ums Tempolimit erneut auf breiter Medienfront geführt. Die Gegenrede des Verkehrsministers folgte auf dem Fuß: Er bezweifelte schlicht die Glaubwürdigkeit der Schadstoffmessungen, denn Lungenärzte können sich nicht irren, da hatten sie sich aber verrechnet. Steckt hinter all dem – im Verbund mit ADAC und BILD-Zeitung – die Autoindustrie, der ja spätestens seit dem Diesel-Skandal alles zuzutrauen ist?

Selbstverständlich bieten Äußerungen wie die von Scheuer oder Poschardt für jede Kommentatorin, jeden Kommentator, für Satiriker und Kabarettistinnen Steilvorlagen, um sich über ihre Inhalte und ihre Urheber zu empören, beziehungsweise sie mit Hohn und Spott zu überziehen, ihre demagogischen Tricks auseinander zu nehmen.

"Freie Fahrt für freie Bürger": Hochkonjunktur toxischer Männlichkeit

Ich könnte hier jetzt zum Beispiel ebenfalls eine Satire abliefern. Aus dem Handgelenk würde ich meine ironischen Aperçus schütteln. Etwa über diese neue (oder steinalte) Hochkonjunktur toxischer Männlichkeit, die sich hierzulande immer noch unter der Devise „Freie Fahrt für freie Bürger“ austobt. Über die Ähnlichkeiten der hiesigen Diskussionen mit den US-Debatten über die Waffengesetze und den zweiten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung, wonach „das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden“ darf. Über die Nähe der Autolobby zur Waffenlobby, die National Rifle Association NRA, die mit ihren Wahlkampf-Millionen republikanische Politiker wie den Trump-Berater Jeff Sessions unterstützt. Sessions tut sich dann zum Dank mit Aussagen hervor wie der, dass an den hohen Mordraten in den USA – circa 30.000 Todesopfer jährlich – nicht die laxen Gesetze schuld seien, sondern die Einwanderer. Ich würde also womöglich formulieren: My Audi/Mercedes/BMW/Porsche/Volkswagen is my pumpgun. Oder einfach die Liste der europäischen Staaten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung abschreiben, auf der neben Deutschland noch Malta, die Faröer Inseln oder Grönland zu finden sind, sie vielleicht noch um die kleine, aber erlesene weltweite Liste von Ländern ohne Tempolimit ergänzen, wo Länder wie Afghanistan, Nordkorea, Myanmar oder Haiti im Verein mit Deutschland dem Freie Fahrt-Bürger tapfer die Stange halten.