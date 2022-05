Der Traum vom Fliegen: Gustav Mesmer in der Villa Stuck

Jahrzehntelang wurde Gustav Mesmer durch psychiatrische Anstalten gereicht, denn man hielt den Flugbesessenen für geisteskrank. "Seine Anfangsdiagnose in der Nervenheilanstalt Bad Schussenried war Schizophrenie bei einem von Haus aus schon schwachsinnigen Menschen, aber es konnte keiner im Nachhinein etwas feststellen", sagt Stefan Hartmaier, Vorstand der Gustav Mesmer-Stiftung in Kirchentellinsfurt bei Tübingen. Ob er von der Causa Gustl Mollath weiß? Oder vom Abram in Martin Sperrs Theaterstück: "Jagdszenen aus Niederbayern"? Sicherlich aber vom "pauvre Holterling", vom großen Dichter deutscher Zunge, Friedrich Hölderlin, der die Hälfte seines Lebens im berühmten Tübinger Turm zugebracht hatte. Auch Gustav Mesmer hat den wohl größten Teil seiner Lebenszeit in "Anstalten" zugebracht, verwahrt, weggesperrt, wohl, weil er seinen Träumen gefolgt ist; einer davon: dem Traum zu fliegen, ein anderer: sich als Mensch zu ermächtigen, göttlich begnadet zu sein: Er störte einen Gottesdienst in seiner Heimatgemeinde Altshausen, predigte, redete womöglich "in Zungen" und war deshalb bald ein Fall für die Psychiatrie.

Zeitgenossen hielten ihn für geistesgestört

Der Musiker Micha Acher hält Gustav Mesmer für einen "Komplettfreak": "Ich meine, der ist ja ein total eigener Typ, der im Dorf sicher auch anders behandelt worden ist als alle anderen. Die haben sich wohl gedacht, der hat einen Knall. Und ich finde: Besser geht’s nicht. Es ist ja immer etwas, was uns so anzieht, was man sucht oder worauf man immer wieder stößt: irgendwelche Typen, die auf ihre ganz eigene Weise einfach ihr Ding durchziehen, unbeirrt von allen Konventionen. Es geht nicht um Technik oder Perfektion: Musiker müssen nicht unbedingt perfekt spielen können und ihre Instrumente perfekt beherrschen, um berührende Musik zu machen. Und bei Mesmer ist das eben auch: Alles, was der macht, funktioniert ja nicht, und doch funktioniert es für ihn, also der macht seinen eigenen Kosmos auf."