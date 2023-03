Der Synodale Weg und die Frauen: Reförmchen statt Reform

Seit den 1990er-Jahren setzt sich die Gemeindereferentin Waltraud Jetz-Deser für mehr Gerechtigkeit in der katholischen Kirche ein. Sie forderte schon damals den Ministrantendienst für Mädchen, unterstützte das Kirchenvolksbegehren von 1995, und in den vergangenen Jahren war sie lokal bei Maria 2.0. aktiv.

Die Reformbewegung Synodaler Weg hat sie gespannt verfolgt. Die Beschlüsse, dass Frauen in Gottesdiensten predigen dürfen und die Aufforderung an den Papst, zu prüfen, ob künftig Frauen auch Diakonin werden können, sind für sie immerhin erste Schritte. Doch ein wichtiger Punkt, der sie seit Jahrzehnten beschäftigt, wurde vertagt: Dass Laien taufen und auch bei Eheschließungen assistieren dürfen.

Taufen und Hochzeiten – noch immer Männersache

Das schmerzt Gemeindereferentinnen und -referenten noch immer. Denn sie dürfen Taufgespräche führen und mit den Eltern die Feier planen, doch taufen dürfen sie nicht. Eltern reagieren darauf oft mit Unverständnis, berichtet Waltraut Jetz-Deser. "Die Eltern sagen dann im Taufgespräch zu mir: 'Und sie machen dann die Taufe, oder?' Ich sage dann immer: 'Das dürfen wir noch nicht._ Und die Reaktion der Eltern ist ganz oft: 'Das kann nicht sein, dass die Kirche so rückständig ist, und wir da unser Kind hineintaufen.' Und das bricht mir manchmal richtig das Herz."

Dabei gibt es bereits Bistümer, in denen auch nicht geweihte Seelsorger taufen dürfen, so wie in Essen. Dort hat Bischof Franz-Josef Overbeck im vergangenen Frühjahr 18 Laien damit beauftragt, die Taufe zu spenden. Ein Passus im Kirchenrecht sieht dies in Notzeiten für Laien vor. Diese Entscheidung würde sich auch Waltraud Jetz-Deser wünschen – und ihr Appell an Kardinal Reinhard Marx ist deutlich: "Der Bischof bräuchte uns nur beauftragen."

Doch bisher hat der Kardinal für sein Bistum keine Entscheidung betreffend der Laientaufe getroffen. Dabei ist es für viele Katholikinnen in dieser Frage bereits fünf nach zwölf. So forderte auch das Frauenforum der Erzdiözese München und Freising Kardinal Marx im letzten Jahr dazu auf, die Laientaufe zu ermöglichen.