Der Spaziergang ist auch nicht mehr das, was er mal war

Die Verben "promenieren" und "protestieren" bezeichnen eigentlich aus gutem Grund zwei grundverschiedene Tätigkeiten. Gut, für beide tritt man vor die Tür und geht man auf die Straße, aber das war’s dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Der Spaziergang ist in aller Regel kein Demonstrationszug – und seien wir ehrlich: Das Hochhalten von Bannern und Transparenten, das lautstarke Skandieren von Parolen verträgt sich eher schlecht mit einem geruhsamen Asphalttreten und Fortbewegen zu Fuß, das Thomas Mann, dieser Sonderling, hochtrabend "fürbaß schreiten" nannte.

Und jetzt? Ziehen Menschen zu Hunderten und Tausenden durch deutsche Innenstädte wie in dieser Woche in Schweinfurt oder München, tun der Welt ihren politischen Unmut kund, lassen sich dabei von Polizisten begleiten und nennen das Ganze "Spaziergang". Man wird das einen Niedergang nennen müssen. Der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Haben doch Schriftsteller wie Franz Hessel und Robert Walser das Spaziergengehen als Kunst gefeiert. Apropos: Eine Kunstaktion, der sogenannte "Urspaziergang" in Kassel 1976 hat eine ganze – igitt – Wissenschaft entstehen lassen: die Promenadologie, vulgo: Spaziergangswissenschaft. Ja, werte Walkie-Talkies und "Frieden, Freiheit, keine Diktatur"-Schreihälse, bei der wäre mal Wissenschaftsskepsis angebracht, oder?

Der Spaziergang: Ein Kulturgut

Sich als Spaziergänger tarnende Versammlungsteilnehmer kennt man freilich nicht erst seit Corona, die gab es schon bei der vorherigen Seuche namens Pegida: Marschierer, die sich als Spaziergänger gegen den Untergang des Abendlands zu gerieren suchten, und die mutmaßlich noch nie etwas von Johann Gottfried Seumes "Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802" gehört hatten. Der übrigens war recht lang und beschwerlich – alles andere also als ein Spaziergang.

Für Wilhelm Genazino, diesen Flaneur, war das Spazierengehen "manchmal auch [ein] Zotteln oder Zockeln". So nannte er das in seinem Roman "Leise singende Frauen". Gehört doch zum Gehen unbedingt auch das gelegentliche Stehenbleiben und Staunen. Der Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann wiederum unternahm regelmäßig von ihm so genannte "Produktivspaziergänge": Spaziergänge, mußefrei, mit dem Charakter von Arbeitsessen.

Der Niedergang des Spaziergangs

Apropos Essen: Nach dem Essen sollst du ruhʼn, oder tausend Schritte tun – der Verdauungsspaziergang ist uns allen geläufig. Körpertherapeuten empfehlen "Inspirationsspaziergänge", unter Stadtführern grassiert seit geraumer Zeit die Mode des "Gedenkspaziergangs". Wie der im Idealfall zweckfreie Spaziergang heute regelrecht missbraucht wird, sah man allerdings schon vor einigen Jahren, als die Politik eine besondere Spielart der Peripatetik, des Perambulierens für sich entdeckte: den sogenannten "Infospaziergang". Volksvertreter luden – hier mal die Rede vom "Fußvolk" wörtlich nehmend – zur Ortsbegehung ein. So etwa die Münchner CSU 2018 unter dem Motto "Keine Tram durch den Englischen Garten!".

Ein "Infospaziergang", der durchaus als Demonstration zu lesen war und kaum der neutralen Information diente. Übrigens rufen Parteien jedweder Couleur seit Jahren zu solchen merkwürdigen Infospaziergängen auf – die Grünen genauso wie die SPD und die FDP. Vielleicht war das ja der Anfang vom Niedergang des Spaziergangs.