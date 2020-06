Der spanische Bestsellerautor Carlos Ruiz Zafón ist gestorben

Mit Romanen wie "Der Schatten des Windes", "Das Spiel des Engels" oder "Der Fürst des Nebels" war der Schriftsteller auch in Deutschland sehr populär. In seinen Romanen setzte er seiner katalanischen Heimatstadt Barcelona ein Denkmal. Auf den Spuren der Romanhelden Daniel Sempere und Fermín Romero de Torres sind in den vergangenen Jahren Heerscharen von Zafón-Fans durch die Altstadt von Barcelona gepilgert. Jetzt ist Carlos Ruiz Zafón im Alter von 55 Jahren in Los Angeles gestorben.

"Der Schatten des Windes"

"Der Schatten des Windes" war ein Bestseller wie es ihn nur alle paar Jahre einmal gibt: Weltweit wurde der Roman über den Sohn eines Buchhändlers im Barcelona der Franco-Diktatur in 36 Sprachen übersetzt und rund 15 Millionen Mal verkauft.

Geboren und aufgewachsen war Carlos Ruiz Zafón in Barcelona. Die Lust am Schreiben hat bei ihm ausgerechnet die Schule geweckt – aber nicht der Unterricht, sondern das Gebäude: Eine Jesuitenschule auf einem gotischen Schloss aus rotem Backstein, mit vielen Türmen und Geheimgängen. Über den morbiden Unterton seiner Romane wundert man sich da nicht mehr. Anfangs war Zafón Texter in einer Werbeagentur, 1994 ging er nach Los Angeles, wo er zunächst Drehbücher und Zeitungsartikel schrieb, bevor er sich vollends auf Romane verlegte. Mit „Der Fürst des Nebels“ hatte Zafón den ersten von mehreren Jugendromanen vorgelegt. Zuletzt war mit „Das Labyrinth der Lichter“ der vierte Teil der Reihe „Friedhof der vergessenen Bücher“ erschienen.

Heute ist Carlos Ruiz Zafón im Alter von 55 Jahren in Los Angeles einer Krebserkrankung erlegen.