Der Schriftsteller Amos Oz ist tot

Israels international bekanntester Schriftsteller Amos Oz ist im Alter von 79 Jahren gestorben . Die Bücher des Goethe- und Heine-Preisträgers wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin nannte das Leben von Oz in seiner Würdigung "eine Geschichte von Liebe und Licht", nun bleibe "nur noch Finsternis". Oz mischte sich in den innenpolitischen Diskurs in Israel ein und plädierte für den friedlichen Ausgleich mit den Palästinensern.

Am 4. Mai 1939 wurde der israelische Schriftsteller als Amos Klausner in Jerusalem geboren. Seine Eltern, osteuropäische Juden, waren 1933 aus der Ukraine ins damalige Palästina geflohen. Oz studierte nach der Schule Literatur und Philosophie, bevor er ab 1961 Kurzgeschichten veröffentlichte. Mit "Mein Michael" erschien 1968 sein erster Romanbestseller. Der internationale Durchbruch kam mit dem Buch "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis", das 2004 auf Deutsch erschien. Sein wichtigstes Buch, das als gleichnamiger Film 2015 in der Regie von Natalie Portman in die Kinos kam.

Gegen Dogmatismus und Fanatismus, für rationalen Pragmatismus

Als politischer Journalist kommentierte Oz die zahlreichen Rückschläge im nahöstlichen Friedensprozess, die Aufstände der palästinensischen "Intifada" und die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten. Mit Autorenkollegen wie David Grossman und Eli Amir bildete er eine prominente Gruppe "kritischer Israelis", die später stetig an Einfluss verlor. Oz wandte sich gegen dogmatische und fanatische Überzeugungen und plädierte für einen rationalen Pragmatismus.

2003 beteiligte sich Amos Oz am Entwurf eines Friedensabkommens im Rahmen der privaten israelisch-palästinensischen "Genfer Initiative", die jedoch keinen offiziellen oder bindenden Charakter hatte.