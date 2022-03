"Der Schneeleopard": Ein Film über die Schönheit der Natur

Sylvain Tesson traf ihn zu Ostern in Paris, als Vincent Munier seinen Film über den äthiopischen Wolf zeigte. Aus Bewunderung wurde Freundschaft und die Einladung zu dieser Tibet-Reise. Munier lehrte ihn die fragile Kunst der Camouflage, des Anpirschens, der Geduld des Wartens auf ein Tier, das vielleicht nie kommt.

Bei minus 26 Grad in der Einsamkeit der Natur

Und während sich die Tibeter im Basislager fragen, was die zwei oben in den Felsen zwischen den Wölfen machen, steigen Vincent Munier und Sylvain Tesson in grenzenloser Weite über die Schneegrenze hinauf bis zu 5.000 Metern, auf der Suche nach dem Schneeleoparden; das monumentale Objektiv unter einer Tarnkappe, beide in Thermoanzügen wie Astronauten, Handschuhe wie Topflappen, bei - 26 Grad.

Munier wolle immer auf die andere Seite schauen, sagt Tesson, der Reisesüchtige, der lieber unterwegs ist als zu Hause in den Spiegel zu schauen und sich selbst zu begegnen. Aber davon erzählt der Film nichts. Der Film ist ganz Bild, eine Komposition aus atemraubenden Tieraufnahmen: Wölfe reißen und schleudern ein Yak in die Luft. Der Tod ist überall.

Die Natur ist die größte Künstlerin, mit Landschaften in Pastell, Gemälden in den Sandfarben Tibets: der Faltenwurf der Berge, Felsmassive wie Kathedralen, das türkis-ocker-graue Eisfeld, der Sandsturm als blutrote Mauer über die ganze Leinwand.

Und mittendrin zwei Abenteurer, zwei Punkte: Tesson und Munier, der Literat und der Fotograf, zu dem die Kamera gehört wie ein Körperteil. Tesson sucht die körperliche Erfahrung, Munier braucht das Bild vom Schneeleoparden. Und der könnte überall sein.

Einblick in die übermächtige Weite Tibets

Vincent Munier und Sylvain Tesson führen uns in die Stille, die übermächtige Weite, die Wildnis Tibets, in der alle urbane Hektik bedeutungslos wird. Beide auf der Lauer und beide längst selbst unter Beobachtung der Tiere. Ausgerechnet in der Bärenhöhle schlagen sie ihr Lager auf, für Angst hat Munier keine Zeit.

Er will das Bild. Er kennt die Gewohnheiten der Tiere. Er liest die Landschaft, liest Spuren von Bären und die des Schneeleoparden. Er öffnet uns die Augen. Und wer lange genug die grau-rosa Felswand fixiert, erkennt allmählich den Falken darin, erlebt den Film als eine Schule des Sehens.