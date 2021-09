Der Roman "Wo der Wolf lauert": Ist der eigene Sohn ein Mörder?

"Als wir uns entschieden, in den Vereinigten Staaten zu bleiben, hatte ich meiner Mutter erklärt, ich wollte Adam an einem Ort aufwachsen lassen, wo es keine Kriege gebe. Jetzt fürchtete ich, wir könnten uns geirrt haben. Vielleicht hatten wir gemeint, Adam vor dem israelischen Irrsinn zu bewahren, ihn tatsächlich aber einem anderen Irrsinn ausgesetzt", heißt es in "Wo der Wolf lauert".

Lilach Schuster ist israelische Jüdin, lebt aber mit Ehemann Michael und Sohn Adam seit vielen Jahren im Silicon Valley. Michael entwickelt Software für Waffensysteme. Dass Lilach die Angst vor Gewalt und Krieg umtreibt, sich ihre Familie das schicke Haus mit Pool in Palo Alto aber nur leisten kann, weil ihr Mann viel Geld in der Rüstungsindustrie verdient, gehört zu den Widersprüchen in ihrem Leben, derer sie sich nicht bewusst ist. Ayelet Gundar-Goshen zeichnet ihre Ich-Erzählerin Liliach wie auch alle anderen Figuren ihres neuen Romans mit feinem Gespür für solche seelischen Ungereimtheiten.

Die Mutter als Ermittlerin

Man merkt, dass die Autorin studierte Psychologin ist: "Was Literatur und Psychologie verbindet: In beiden Fällen geht es darum zu verstehen, und nicht zu urteilen. Beide werden vom selben Mechanismus geleitet, nämlich: Fragen zu stellen", erklärt die Autorin. Ayelet Gundar-Goshens "Wo der Wolf lauert" ist ein bemerkenswert vielschichtiges Buch: packender psychologischer Thriller, politischer Gesellschaftsroman und Krimi in einem.

Wobei die Krimifrage genregemäß die nach einem Täter ist. Die Ermittlungen allerdings führt – und das wiederum ist ganz und gar nicht genretypisch – kein Kommissar, sondern Ich-Erzählerin Lilach; und der Hauptverdächtige ist ausgerechnet deren eigener Sohn Adam. Einer von dessen Mitschülern stirbt auf einer Party. Todesursache: eine Überdosis an synthetischen Drogen. Wurde der Junge Opfer seiner Drogensucht oder hat ihm jemand – Adam womöglich – die tödliche Substanz in mörderischer Absicht in einen Drink gemischt?

"Ich wollte diese Spannung, bei der die Mutter wie eine Detektivin ermittelt", sagt Gundar-Goshen. "Der Gedanke, dass das Kind, das sie selbst zur Welt gebracht haben, einen anderen Menschen getötet haben könnte", werfe die Frage auf: "Wie gut kennen wir die Menschen, die uns am nächsten stehen, wirklich? Und wie genau wollen wir sie überhaupt kennen?"

Im Buch erfährt die Mutter von dem Vorfall aus der Zeitung: "Der tote Junge heißt Jamal Jones. Auf dem Bild in der Zeitung sind seine Augen samtschwarz. Mein Junge heißt Adam Schuster. Seine Augen sind blau wie das Meer von Tel Aviv. Es heißt, er habe ihn umgebracht."

Rassismus trifft Antisemitismus

Doch es ist nicht nur die Augen-, sondern vor allem die Hautfarbe, die beide Jungen unterscheidet. Adam ist weiß, Jamal Afroamerikaner. Jamals Familie lebt in einem heruntergekommenen Viertel, nur wenige Meilen und doch Welten entfernt von dem gepflegten Vorort, in dem die Schusters wohnen. Jamal, stellt sich heraus, hat Adam gemobbt und ihm schicke Klamotten geklaut, und Adam das lange still erduldet.

Als ein Anschlag auf die Synagoge von Palo Alto verübt wird, organisiert die jüdische Gemeinde einen Selbstverteidigungskurs für die Jungen – mit dem erklärten Ziel, dass sie lernen, zurückzuschlagen. Adam nimmt teil. Hat dieser Kurs ihn womöglich ermutigt, sich plötzlich gegen Jamals Demütigungen zur Wehr zu setzen? Vielleicht sogar auf drastische, mörderische Weise?

"Diese Idee, man müsse zurückschlagen, ist Teil der israelischen Mentalität und des Zionismus", erklärt Gundar-Goshen. Und weiter: "Das hat sehr viel mit der Erfahrung des Holocaust zu tun, in dem die Juden Opfer waren, die eben nicht zurückschlagen konnten. Israel wurde gegründet, um das zu ändern. Also, dass Juden nie wieder Opfer werden. Bei Lilach aber verkehrt sich die Frage, ob ihr Sohn ein Opfer ist, plötzlich ins Gegenteil: könnte es sein, dass er einen anderen zum Opfer gemacht hat?"

Gewalt und Gegengewalt

Lilach ist mit ihrer Familie in die USA gezogen, aber der "israelische Irrsinn", dem sie entfliehen wollte, holt sie ein. Der Wolf lauert auch im Silicon Valley. Als ruchbar wird, dass Adam etwas mit Jamals Tod zu tun haben könnte, schmieren Unbekannte diffamierende Parolen auf die Schulmauern, das Küchenfenster der Schusters wird mit einem Pflasterstein eingeworfen. Antisemitismus auf der einen Seite. Der ans Paramilitärische grenzende Drill, mit dem die jüdische Gemeinde ihre Kinder fit machen will, um den Feind zu begegnen, auf der anderen. Gewalt und Gegengewalt. Im amerikanischen Setting von Ayelet Gundar-Goshens Roman spiegelt sich der Nahost-Konflikt, in dem sich zwischen Opfern und Tätern längst mehr so einfach unterscheiden lässt.

Das gleiche gilt für Adam und Jamal. Beide haben dunkle Seiten. Beide sind aber auch Opfer. Adam wird zum Ziel antisemitischer Hetze. Jamal gehört einer Community an, die in den USA mehr oder minder unverhohlen ausgegrenzt wird. Als Jamals Mutter Lilach in ihrem Haus aufsucht, überfällt die Ich-Erzählerin eine entlarvende Selbsterkenntnis: "Mir kam plötzlich der Gedanke, dass ich noch nie eine schwarze Frau in meinem Wohnzimmer empfangen hatte."

Weit mehr als Unterhaltungslektüre

Eine Erkenntnis die für Gundar-Goshen essenziell ist: "Obwohl Liliach Immigrantin ist, scheint sie ein weit größeres Anrecht darauf zu haben, den amerikanischen Traum zu leben und ein schönes Haus mit Pool zu besitzen, als Jamals Mutter, die in den USA geboren wurde, aber eben als Afroamerikanerin. Was bedeutet das, in einem Land geboren und aufgewachsen zu sein und sich doch nicht zugehörig fühlen zu dürfen zu diesem sehr noblen Kalifornien von heute."

Ayelet Gundar-Goshens Roman trifft mitten ins Zentrum gegenwärtiger gesellschaftlicher Debatte um strukturellen Rassismus, das aber – und das ist die große Kunst dieser Autorin – ohne dass sich ihr Buch wie ein Debattenbeitrag lesen würde. Nicht diskurslastig überladen, sondern psychologisch unterfüttert zeichnet "Wo der Wolf lauert" soziale Verwerfungen in den Gefühlen und Gedankengängen der Figuren nach. Das macht den Roman wunderbar leicht lesbar, obwohl er alles andere als leichte Kost ist, und hebt ihn weit über banale Unterhaltungslektüre hinaus.