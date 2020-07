Der Roman "Monster wie wir" ist eine Sinfonie über das Schweigen

Die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig arbeitet vor allem mit Sounds, Geräuschen, Musik. Es falle ihr daher schwer, sagt sie, sich als Schriftstellerin zu bezeichnen. Eine Klangkünstlerin nennt sie folgerichtig der Verlag Schöffling und Co., in dem nun Sandigs erster Roman erscheint: "Monster wie wir”. Christoph Leibold hat mit der Autorin über ihr Debüt gesprochen.

Christoph Leibold: Wenn Gedichte eher wie Lieder sind, wie Songs vielleicht, was ist dann ein Roman? Sowas wie eine Sinfonie?

Ulrike Almut Sandig: Tatsächlich habe ich für diesen Roman lange als Arbeitstitel "Mondscheinsonate" gehabt, und dann war es irgendwann eine Sinfonie vom Mond. Mit der Sinfonie kann ich auf jeden Fall viel anfangen.

Über den Zusammenhang von Literatur und Musik sprechen wir gleich noch, zunächst aber mal zum Inhalt Ihres Romans. Es geht im Kern um Ruth und Viktor, die als Kinder in der späten DDR aufwachsen, Ruth als Pfarrerstochter, Viktor ist Ukrainer und Sohn eines Offiziers der sowjetischen Besatzer. Ruth und Viktor sind so etwas wie Sandkastenfreunde, entwickeln sich aber sehr unterschiedlich. Ruth wird später Pianistin. Viktor verwandelt sich als Jugendlicher in einen Neonazi, geht aber dann verrückterweise als Au-pair nach Südfrankreich. Und: Beide werden als Kinder sexuell missbraucht, Ruth vom Großvater; Viktor vom Mann der Schwester. Und wie es erschreckenderweise in solchen Fällen ist: Sie finden keinen Weg aus dem Schweigen darüber, was ihnen angetan wird. Trotz dieses in solchen Fällen wohl gängigen Verhaltens wollten Sie keinen gängigen Missbrauchs-Roman schreiben, der in erster Linie aufklärerisch wirken soll, oder?

Nein, ich wollte vor allem einen Roman über den Zusammenhang von gesellschaftlich strukturierter Gewalt und sexualisierter Gewalt in Familien herstellen. Ich glaube, ich wollte schauen, wie sich das Kleine im Großen zeigt und das Große im Kleinen. Ich habe vor allem keine Lösung dafür. Deswegen kann es schon mal gar nicht aufklärerisch sein.

Wie ich Ihr Buch gelesen habe, ist es auch ein Roman über das Verdrängen, über das, was unausgesprochen bleibt in Familien – nicht nur der sexuelle Missbrauch, sondern zum Beispiel auch vieles in der Ehe der Eltern von Ruth, wo vieles im Argen liegt, aber unter der Decke gehalten wird.

Ja, das scheint so ein bisschen das Erbe des 20. Jahrhunderts zu sein, oder mindestens das Erbe des Zweiten Weltkriegs, dass nämlich die weiblichen Seiten der Familie gelernt haben, dass das Schweigen eine Art ist, sich und die Familienangehörigen sicher zu halten. Es gibt fast keinen Roman über Missbrauch oder überhaupt familiäre Gewalt, in dem das Schweigen keine Rolle spielt. Ich weiß nicht so genau, ob das was Deutsches oder ob das einfach die Epoche ist.

Wenn ich den Titel nehme – "Monster wie wir" – das könnte natürlich zum einen auf das Monströse anspielen, das Menschen "wie wir", also gewöhnliche Menschen, anderen anzutun in der Lage sind. Es geht aber in Ihrem Roman auch immer wieder konkret um Monster. Ruth fürchtet sich vor Vampiren. Das könnte für die Dämonen stehen, die die Menschen zu verdrängen versuchen, die sie aber unweigerlich einholen. So wie der Vampir unfehlbar um Mitternacht erwacht.

Auf jeden Fall ist der Vampir, vor dem sich Ruth fürchtet, natürlich nicht der Vampir, sondern sie fürchtet sich einfach vor ihren eigenen Erinnerungen. Es ist tatsächlich so, dass Opfer von Gewalt, aber auch speziell Opfer von sexualisierter Gewalt, oft erst – weil das Gehirn sich natürlich schützt vor den schlimmsten Erinnerungen – in der Mitte des Lebens anfangen, sich wirklich zu erinnern. Und weil die Erinnerung etwas ist, was sich wie Knete immer wieder verbiegen kann und trotzdem immer wieder dasselbe erzählt, erinnert sich Roth eben nicht an das, was ihr passiert ist, sondern sie erinnert sich an Vampire. Aber trotzdem ist die Monster-Idee für mich noch ein bisschen weiter gefasst, denn ich stelle mir Monster auch als was Stärkendes vor, als einen Golem, der einen durch die Zeit bringt und stark macht.

Man soll Autori*nnen ja nicht mit ihren Figuren verwechseln. Aber wie Ruth sind Sie die ersten Jahre Ihres Lebens in der DDR aufgewachsen. Sie sind wie Ruth Pfarrerstochter. Und Ihr Bandprojekt "Landschaft" betreiben Sie mit einem Dichter und Musikerkollegen, der Ukrainer ist wie Viktor. Gibt's da in Ansätzen doch so etwas wie ein Schöpfen aus dem eigenen Erleben?

Klar, diese Zeit und der familiäre Hintergrund von Ruth ist natürlich die Perspektive, aus der ich am leichtesten erzählen kann. Gleichzeitig wurde das, je tiefer ich in die Materie eingestiegen bin, umso schwerer. Aber ich habe festgestellt, dass viel von mir eher in Nebenfiguren drin steckt, also nicht speziell in Ruth, sondern im ganzen Buch.