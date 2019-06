Der Rhythmus der Zukunft: "Look into the Future" in Burghausen

Vier Tage lang bespielen die Brüder Kreusch und viele ihrer Freunde, Wegbegleiter und Kollegen über die Pfingst-Feiertage das frühere Kloster Raitenhaslach und die nahe gelegene Altstadt von Burghausen. Neben Konzerten stehen live begleitete Stummfilm-Klassiker, eine Ausstellung und Diskussionen auf dem Programm. Im Gespräch mit Peter Jungblut im Kulturleben auf Bayern 2 sprechen die Musiker über "Look into the Future", das in diesem Jahr unter dem Motto steht "Modern Times: This has a beat".

Peter Jungblut: Pfingsten ist ja rein kirchlich gesehen das Fest der Erleuchtung. Da fällt ein Blick in die Zukunft möglicherweise leichter als sonst. Eine ideale Zeit also für ein Musikfestival mit dem geradezu hellseherischen Titel „Look into the Future“. Ein Blick in die Zukunft! Zum zweiten Mal findet es in Burghausen an der Salzach statt, genauer gesagt im dortigen ehemaligen Kloster Raitenhaslach, organisiert von Cornelius Claudio Kreusch und Johannes Tonio Kreusch zwei Brüdern. Der eine ist Pianist, der andere Gitarrist. Herzlich willkommen hier bei uns im Kulturleben.Wie kommt man auf die Idee in der tiefsten oberbayerischen Provinz, in Raitenhaslach, ein so ambitioniertes Musikfestival zu machen?

Cornelius Claudio Kreusch: Das kam dadurch, dass der Bürgermeister der Stadt Burghausen, Hans Steindl, auf uns aufmerksam wurde, über unsere Kulturarbeit mit uns Kontakt aufgenommen hatte und versucht hat herauszufinden, ob wir eventuell für das eine oder andere Event in Burghausen zu haben wären. Und da kam ihm speziell der Gedanke, eben etwas im Kloster Raitenhaslach zu machen, einem wunderschönen Ort bei Burghausen, den zu beleben ihm sehr wichtig ist. Und dann sind wir dort hingegangen, haben den Ort auf uns wirken lassen. Und nachdem das so ein großer Erfolg war, wurden wir eingeladen, die zweite Auflage dieses Jahr noch mal zu gestalten. Worüber wir sehr froh sind!

Peter Jungblut: „Look into the Future“! Wie ist das zu verstehen?

Johannes Tonio Kreusch: Ja, ein Blick hinter die Kulissen, ein grenzüberschreitender Blick. Wir wollen Kunst in Austausch bringen, erlebbar machen. Wir wollen Künstler vorstellen, die mit sehr individuellen Programmen oder sehr individuellen Herangehensweisen bei uns zu Gast sind. Einer der wichtigsten Punkte ist auch, die Künstler kennenzulernen, das heißt nach den Veranstaltungen, nach einer Ausstellungseröffnung, nach den Konzerten bieten wir immer Podiumsgespräche mit den Künstlern, moderiert von Tom Schulz, dem Pressesprecher der Elbphilharmonie.