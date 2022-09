Der Retter aus Rödental: Er bewahrt Kunst vor dem Wegwerfen

Zu oft hat Horst Weingarth erlebt, dass Maler sterben und Kunstwerke von den Nachkommen einfach entsorgt werden. Dabei müsse sich Kunst aus der Region nicht verstecken, findet er. Weingarth kauft auf einen Schlag ganze Nachlässe auf. Ob die Bilder künstlerisch wertvoll sind, ist ihm egal. Sein Plan ist einfach: Er sammelt, was ihm gefällt. Und ihm gefällt vieles. "Wenn mir Leute ein Bild per Whatsapp schicken – dann muss ich das sehen." Für Weingarth zählt nur eines: Das Gemälde muss von einem heimischen Künstler stammen. Der Geschäftsmann sucht gezielt Werke aus Oberfranken, die keiner kennt und für die sich kaum jemand interessiert.

Horst Weingarth: Vom Reifenhändler zum Kunstsammler

In fünf Jahren hat Weingarth 2.500 Kunstwerke zusammengetragen, die Ältesten stammen aus dem 17. Jahrhundert. Eine eigens gegründete Stiftung kümmert sich um Pflege und Erhalt. Seine Sammlung wächst und wächst. Dabei hatte der Rödentaler mit Kunst lange Zeit wenig zu tun.

Weingarth kommt aus einfachen Verhältnissen, sein Vater verkauft Nähmaschinen. Im Alter von 14 Jahren macht der inzwischen 79-Jährige eine Lehre, arbeitet sich hoch. Erst als Tankstellenpächter und Reifenhändler, dann macht er sich selbstständig. Heute besitzt er Grundstücke, Tankstellen, Immobilien. Sein Geld will er nun für schöne Dinge ausgeben, für Kunst eben.

Gemälde im Müll: "Das tut einem im Herzen weh"

Ein kleines Team hilft ihm mittlerweile, die Übersicht zu behalten. Ein Fotograf hält jeden Fund im Bild fest. Alle Aufnahmen kommen in eine digitale Datenbank. Ein Rahmenmacher setzt die Funde in Szene. Weingarth ist glücklich, wenn er solche Stücke aufmöbeln kann: Bilder, in denen viel Arbeit steckt und an denen viele Erinnerungen hängen. Für so manches Stück zahlt er mehrere Tausend Euro.

Zuletzt kaufte er ein Bild einer 86-Jährigen ab, die ihr Haus aufgeben und ins Seniorenheim ziehen musste. Die Frau habe zuvor zu ihrem Sohn gesagt: "Das hat meine Mutter schon von ihrer Mutter bekommen. Das musst du in Ehren halten." Der Sohn soll daraufhin erwidert haben: "Mutter, wenn du es nicht in Müll haust, mach ich es." Für Kunstsammler Weingarth sind solche Dialoge unverständlich: "So ist die heutige Zeit, und das tut einem im Herzen weh, wirklich."

Sammler will Treffpunkt für Kunstszene erschaffen

Weil laut Weingarth solche Bilder nicht auf den Schrott, sondern in eine Galerie gehören, organisiert er eine Kunst-Stiftung und hält regelmäßig Ausstellungen mit heimischen Werken, zum Beispiel in Coburg. Doch der Sammler hat mehr Ideen: Er will den künstlerischen Nachwuchs fördern. Er kaufte ein leer stehendes Haus in Coburg und stellt es jungen Schauspielern vom Landestheater und Design-Studierenden kostenlos zur Verfügung. Jede Woche treffen sich hier Kreative, um Projekte anzustoßen.

Für so einen Austausch fehlten bislang die Räume in der Hochschule, sagt Design-Professorin Natalie Weinmann. Es gebe Kursräume und auch flexible Arbeitsplätze, aber nicht einen Raum, wo sich eine Gruppe finden und sich austauschen kann. Für solche Zwecke habe solch ein Raum ein großes Potenzial – "weil man nicht immer um 4 Uhr den Laptop zusammenklappen und nach Hause gehen muss", so Weinmann.

Das größte Projekt seines Lebens hat er gerade erst angeschoben: Weingarth will in Rödental ein neuartiges Kulturforum bauen, einen Kunst-Treffpunkt für Generationen. Die Entwürfe für das millionenschwere Projekt kommen von Coburger Studierenden. Bis das Forum fertig ist, wird es allerdings noch dauern.