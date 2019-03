Die Lüge wird zur Weltordnung: Kafkas "Prozess" als Oper

"Hier wird die Lüge zur Weltordnung gemacht!", schreit der Angeklagte Josef K. am Ende in den Saal: Wann wäre dieser Satz jemals zutreffender gewesen als heute, in den Zeiten von frei erfundenen Nachrichten, besser bekannt als Fake News und sogenannten "alternativen Wahrheiten", die vor ein paar Jahren noch als Blödsinn gegolten hätten? Niemand erwartet von diesem Josef K., dass er alles für wahr hält, es reicht den Machthabern, wenn er alles für notwendig hält. Doch daran scheitert er, muss er scheitern, wie jeder normale Mensch, und wird daher hingerichtet, ohne seine Ankläger und seine Richter jemals kennen gelernt zu haben.

Vielschreiber Philip Glass ohne Inspiration

Kafkas unvollendeten Roman "Der Process" aus dem Jahr 1914 schrieb die Geschichte zu Ende: Das Manuskript nahm das ganze, grausige 20. Jahrhundert vorweg, mit seinen Diktaturen, seinen Geheimdiensten, der gruseligen Mischung aus Gedankenpolizei und Schauprozessen. Die Welt wurde durch und durch "kafkaesk", nämlich alptraumhaft, unverständlich, irrational und ist es bis heute geblieben. Klar, ein großartiger, zeitloser Opernstoff, kann die Musik all das doch grundsätzlich bestens ausdrücken. Dazu bräuchte es jedoch deutlich mehr Inspiration als sie Philip Glass 2014 hatte, dieser Vielschreiber unter den Komponisten. "Der Prozess", im englischen Original "The Trial", ist seine sage und schreibe 25. Oper, und mit etwas spöttischer Ironie ließe sich behaupten: Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wo bei diesem Großmeister der Minimal Music die eine Oper aufhört und die nächste beginnt, so sehr gleichen sie sich musikalisch.