"Der Pass": Am alpinen Abgrund der menschlichen Psyche

Doch die traumatischen Erinnerungen an den Krampuskiller setzen Ellie Stocker noch so zu, dass sie vorübergehend nicht arbeiten kann. Auf den Plan tritt statt ihr die ehrgeizige Nachwuchs-Ermittlerin Yella Antic (Franziska von Harsdorf). Und die tut bald die Spur eines ganz neuen Täters auf.

Charakterzeichnung statt "Whodunit"

Die neue Täter-Figur wird schon ab der ersten Folge aufgebaut, auch wenn sie erst später zum Mörder wird. Wie in der Vorgänger-Staffel liegt der Fokus der Handlung nicht allein auf dem Ermittlerteam, sondern genauso auf dem Täter. Was bewegt diesen zum Mord? Wie sieht es in ihm aus? Diese psychologische Charakterzeichnung, der die Macher viel Raum gewähren, ist eine der Stärken der Serie.

"Bei uns geht es weniger ‎darum, was die Ermittler machen, sondern darum, was der Fall mit den Ermittlern ‎macht", stellten die Macher schon in Bezug auf Staffel eins klar. Dazu passt, was Kommissarin Ellie Stocker in einer Szene der neuen Staffel zu ihrer neuen Kollegin Yella sagt: "Wenn Sie dem Täter in die Augen schauen, schaut er auch in Ihre."