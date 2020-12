Der panamerikanischer Weihnachtssoundtrack von Calexico

Für Joey Burns, Mastermind von Calexico, war "Seasonal Shift" weniger Flucht als Ventil. Um wirklich etwas zu tun, statt nur fernzusehen oder sich auszuklinken. Das Album war ein echtes Projekt in schwierigen Zeiten: "Ich opfere Zeit, die ich sonst mit meiner Familie verbringen würde, um mich mit Freunden in der Garage zu verkriechen und etwas zu schaffen, das eine Menge Konzentration erfordert. Ewas, mit dem wir versuchen, tiefgründig zu sein, wichtige Dinge anzusprechen, und etwas Positives für andere zu liefern."

Ein ehrgeiziger Ansatz: Auf ihrem ersten Weihnachtsalbum beschwören Calexico den Zusammenhalt von Familie und Freunden. Eine Art Festtags-Wohlfühl-Szenario. Statt tiefer Spaltung, offener Anfeindung und populistischer Krawallrhetorik erinnert das Sextett um Joey Burns an das, was Amerika wirklich "great" machen könnte: Ein harmonisches, multikulturelles Miteinander voller Respekt und Optimismus. Denn ein deprimierendes Album sollte es auf keinen Fall werden, wie Burns‘ Ehefrau sich wünschte und ihrem Mann Reggea zur Inspiration vorspielte. Offenbar hat es gewirkt: "Ich habe mein Bestens gegeben. Deshalb sind einige Stücke euphorisch, während andere den Winter wertschätzen. Also das Fallen der Blätter oder das Düstere und Kahle, das ja auch schön sein kann."

Lebensbejahung und Familienidyll

Das Lebensbejahende schlägt sich auch musikalisch nieder: Neben eigenwilligen Interpretationen von John Lennons "Happy Xmas (War Is Over)" und Tom Pettys "Christmas All Over Again", warten Calexico mit zehn eigenen Stücken auf, die – wie für die Band typisch - mit einem panamerikanischen Stilmix glänzen. Die diverse Spielart mexikanischer Folklore neben Country, Jazz und Rock stellen. Und den Soundtrack für das etwas andere Weihnachten 2020 liefern – von dem Joey Burns nur zu gerne ablenken möchte. "Die Tatsache, dass viele Leute die Feiertage alleine verbringen werden oder mit gesundheitlichen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, wird diesen Winter, aber auch das kommende Frühjahr, zur echten Herausforderung machen."