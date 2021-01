Der neue Murakami: Spiegelungen des Ichs

Sollte Ihr Lieblings-Murakami "Hard-Boiled Wonderland und das Ende der Welt" sein, also die wilde Fahrt in einer 3D-Geisterbahn auf LSD, dann sollten Sie "Erste Person Singular" vielleicht eher vorsichtig anfassen. Murakamis acht Erzählungen aus der Ich-Perspektive sind für solche epischen Trips schlicht zu kurz. Aber die Kurzform hat Methode. Zumal kaum eine Erzählung ohne Gedichte auskommt. Daran muss man sich indes gewöhnen – wer liest Murakami schon wegen seiner Gedichte? Und sind diese Gedichte es wert, gelesen zu werden?

Nichts als ein Ich-Gewitter?

Haruki Murakami selbst stellt das in Frage, rhetorisches Understatement natürlich. Ein Leitmotiv seiner Romane ist schließlich der angeblich wenig attraktive Mann oder Jugendliche, der aus welchen Gründen auch immer doch eine oder mehrere Frauen abbekommt. Kursorisch scheint das auch in den Erzählungen auf, die konsequent in der Ersten Person erzählt werden. Haben wir es also mit autobiographischen Sequenzen zu tun?

Murakami selbst gibt in "Gesammelte Gedichte über die Yakult Swallows" einen Hinweis: "Falls Sie eine Zeittafel zur Hand haben, würde ich Sie bitten, ganz klein in eine Ecke zu schreiben: 1968 – das Jahr in dem Haruki Murakami Fan der Sankei Atoms wurde." So oft er Zeit hatte, liest man im Weiteren, sei er ins Jingu-Stadion gegangen, um die Sankei Atoms anzufeuern: "Um mir die Zeit zu vertreiben, schrieb ich hin und wieder Gedichte in mein Notizheft, während ich mir die Spiele ansah. Gedichte über Baseball."

Japanische Baseball-Finessen in Gedicht-Form

"Erste Person Singular" ist ein Erinnerungsband, ein Ich-Gewitter: Allein in der ersten Erzählung "Auf einem Kissen aus Stein" feuert der Autor sieben Ichs in sieben Zeilen ab. Glücklicherweise zieht dieses Ich-Gewitter schnell vorüber, danach wird es besser. Da blitzt der Murakami auf, den man kennt, dem man sich gerne anvertraut und dem man in sphärisch-melancholische Parallelwelten folgt, um sich dort zu verlieren.

Aber der sich langsam entwickelnde Sog, der hypnotische Rausch, der Abgrund, den viele seiner Romane entwerfen, vor allem "Hard-Boiled-Wonderland" oder "1Q84", der bleibt in den acht, zum Teil sehr unterschiedlich langen und sehr unterschiedlich strukturierten Erzählungen, aus. Das ist schade, aber kein Grund zu heulen. Murakami ist eben doch der begnadeten Erzähler, der hypnotische Stränge zu einem manisch-magischen Traum- und Alptraum-Szenario voller Fragen verflicht.