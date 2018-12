Der neue Mary Poppins Film ist eine bunte Musical-Bonboniere

Man hätte sich „Mary Poppins' Rückkehr“ auch ganz zeitgemäß vorstellen können, das wäre interessant gewesen. Das mit magischen Fähigkeiten begabte Kindermädchen mitten im Brexit-Empire über Theresa May hinweg schwebend. Aber so radikal nach vorne haben sich die Produzenten und Drehbuchautor David Magee mit dem Stoff zeitlich nicht gewagt. Im Vergleich zu dem Kinderfilm-Klassiker aus dem Jahr 1964 ist die Handlung nur zwei Jahrzehnte weiter gerückt. Sie ist jetzt um 1930 angesetzt statt um 1910 kurz vor dem Ersten Weltkrieg. In Aufbau und Stil knüpft die Rückkehr des fliegenden Kindermädchens an den Vorgänger an – als nostalgisches Musical-Märchen, das an die Zeit der großen Studioproduktionen erinnert, dem aber nicht viel Neues hinzufügen mag – außer, dass aus der Nebenfigur des Kaminfegers nun ein Lampenanzünder geworden ist und Kinder nach wie vor für vergnügliche Szenen sorgen.

Altmodische Familienunterhaltung

Regisseur Rob Marshall, der schon ein paar Musicals inszeniert hat wie etwa „Chicago“, aber eher unbekannt geblieben ist, passte den Rhythmus des Films an moderne Zeiten an. Das erhöhte Tempo ist trotzdem noch weit entfernt von den Schnitt-Stakkatos aktueller Superheldenfilme. „Mary Poppins‘ Rückkehr“ funktioniert als ein Genre, das schon ausgestorben schien und hier reanimiert wird: Altmodische, gute Familienunterhaltung. Diejenigen, die als Kinder und Jugendliche in den sechziger Jahren für die damals von Julie Andrews gespielte Mary Poppins schwärmten, aber auch alle, die den Film noch in den 70er und 80er Jahren im Fernsehen sahen, sollen verführt werden, mit ihren Kindern oder Enkeln zu Weihnachten ins Kino zu gehen. Musikalisch kann der neue Film mit seinem Vorgänger nicht mithalten. Es gibt keine mitreißenden Songs wie noch 1964 – man wartet vergeblich auf Kracher wie „Chim-Chim-Cheri“ oder „Supercalifragilisticexpialigetisch“. Was damals für die Synchronisation gut gelang, nämlich die englischen Songs ins Deutsche zu übertragen, funktioniert diesmal allenfalls mittelprächtig. Dafür ist Emily Blunt mit dabei – als neue und zumindest im Original großartig singende Mary Poppins. Mit einer wundersamen Mischung aus Eleganz, Frohsinn, Wehmut und Bestimmtheit trägt sie den Film über manche Momente des Leerlaufs hinweg.

Solide Musical-Bonboniere

Die Banks-Kinder, die von ihr gehütet wurden, sind erwachsen geworden. Im London der großen Wirtschaftskrise der 1930er Jahre kämpft Jane inzwischen nach dem Vorbild ihrer Mutter für das Gute. Ihr Bruder Michael hingegen trauert um seine früh verstorbene Frau. Seit deren Tod klappt nichts mehr, er steht vor dem Bankrott und seine drei Kinder leben im Chaos. Da taucht Mary Poppins wieder auf und versucht, dem drohenden Verlust des Hauses entgegenzuwirken. Wie im ersten Film spielt wieder ein der Familie nahe stehendes Geldinstitut eine wichtige Rolle. Im Gegensatz aber zum Vorgänger, der durchaus einen finanzkritischen Ansatz hatte, kann man in „Mary Poppins‘ Rückkehr“ eher neoliberales Gedankengut entdecken und die Geschichte als durchaus banken-freundlicher bezeichnen. Trotzdem – sie basiert wieder auf den Büchern der britischen Kinderbuchautorin P.L. Travers. Ein kreativer Regisseur wie Tim Burton oder Wes Anderson hätte sicher einen eigenwilligeren Zugriff gefunden – so ist es eine solide inszenierte, ziemlich retrohafte und durchaus bunte Musical-Bonboniere geworden.

