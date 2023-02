Der neue Knausgård: Mal wieder ein Selbstportrait

Im Konferenzraum seines Literaturagenten in London spricht Karl Ove Knausgård über seinen toten Vater, den er früher nur als unausstehlichen Alkoholiker wahrgenommen hat. Den ersten Band seines Romanzyklus "Mein Kampf" hat er ihm gewidmet. Inzwischen sehe er ihn jedoch mit anderen Augen, sagt er. "Auch, weil ich älter bin. Ich bin jetzt so alt, wie er war, als er starb: 54."

Das ewige Leben: zentraler Topos in Knausgårds neuem Roman

Heute bedauert Knausgård, dass sein Vater starb, noch bevor er eines seiner Bücher lesen konnte. 1986 in Südnorwegen träumt auch Syvert, ein junger Mann in Knausgårds neuem Roman "Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit", von seinem toten Vater. Den Traum im Hinterkopf, recherchiert Syvert zu seinem Vater und entdeckt ein Familiengeheimnis, das ihn bis nach Russland führt.

Seit Jahren interessiert sich Knausgård, der dieses Buch vor dem Ukraine-Krieg geschrieben hat, für die russische Kultur. Aus einem Sachbuch erfuhr er über die zeitweilige Faszination der Russen für ein ewiges Leben. So forderte der Philosoph Fjodorow Ende des 19. Jahrhunderts, alle Menschen, die jemals gelebt hätten, wiederzubeleben. Diesen Gedanken hat Knausgård in seinen neuen Roman einfließen lassen, denn so kurios er auch sein mag, erinnert er ihn doch an unsere heutige Zeit.

"Mich interessiert, dass Menschen nicht älter werden wollen, sich Botox spritzen lassen", erklärt Knausgård. "Dieses ganze hysterische Vermeiden des Themas Tod. Wir sehen den Tod nicht. Der Tod ist die letzte Natur. Das Letzte, das unsere zunehmend auf Hochglanz polierte Welt betritt und uns am Nacken packt und uns davon trägt. Aber über meinen eigenen Tod denke ich nicht wirklich nach."

Zurück zur Natur?

Als im Roman der Morgenstern am Himmel zu sehen ist, scheinen plötzlich die Menschen nicht mehr zu sterben. Hat das ewige Leben auf Erden etwa schon begonnen? Oder eher die ewige Hölle? Die Menschen hätten schon lange der Natur den Rücken gekehrt, sagt Knausgård, beschäftigten sich nur noch mit sich selbst. Im Roman erscheint die Natur als Sehnsuchtsort, besonders der Wald. Eine eigentlich rationale russische Biologin nimmt halluzinogene Pilze, um mit dem Wald eins zu werden. "Ich selbst habe nie halluzinogene Pilze genommen", sagt Knausgård dazu. "Als ich das Buch 'Wie Wälder denken' entdeckt habe, war ich fasziniert davon: Was wäre, wenn man im Wald nur nach einer anderen Form des Denkens Ausschau halten müsste?"

Dass Knausgård passend zur Leitfrage des neuen Romans – Was wissen wir von anderen? – erneut eine Geschichte aus Ich-Perspektiven erzählt, hat einen erkenntnistheoretischen Grund: Jeder von uns sei durch den Filter seines Bewusstseins beschränkt in seiner Wahrnehmung. Ein allwissender Erzähler sei deshalb unrealistisch, sagt er. Auch dass Knausgård hyperrealistisch etwa Tabakkrümel auf einer Zunge oder konkrete Produkte im Supermarkt beschreibt, hat mit seiner Weltsicht zu tun: "Weil es ein so vitaler Teil unseres Lebens ist. Es entsteht eine Intimität etwa mit dem Supermarkt, der Milch, dem Fleisch, was auch immer. Wir haben weder eine Birke noch eine Eiche im Kopf, sondern Adidas oder Puma. Wenn der Supermarkt mit seinen Produkten und wenn Computer und Google uns göttlich erscheinen und der Tod als Teufel, dann brauchen wir vielleicht gerade den Teufel, um unseren Blick auf etwas anderes zu richten."

Schon wieder ein Selbstporträt – meint der Lektor

Syvert, der wie der Autor im norwegischen Kristiansand aufwächst, ist im Jahr 1986 noch naturverbunden. Als Knausgårds Lektor diesen ersten Teil des Romans las, sagte er zum Autor, er habe praktisch ein Selbstporträt geschrieben. "Ich hatte ja vorher sechs Bücher über mich selbst veröffentlicht", erzählt Knausgard, "und eigentlich würde man ja denken, dass man danach über das eigene Leben nichts mehr zu sagen hat. Aber ich habe nie darüber geschrieben, wie gerne ich Fußball gespielt hatte, egal bei welchem Wetter, damals, mit 19 Jahren in den 80ern. Wir sind viel herumgefahren, haben Partys gefeiert und uns nachts zum Video-Gucken verabredet. Und es hat großen Spaß gemacht, mich wieder in diese Zeit zu versetzen."