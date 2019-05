"Der Name der Rose" kehrt zurück - als Fernsehserie

Eco ist als Serie einfacher zu rezipieren

Und was ist mit dem Universalienstreit? Um nur mal einen der philosophischen Diskurse zu nehmen, die der Roman eben auch ausbreitet. Ecos Buch ist in seinen vielen Abschweifungen und Exkursen sehr postmodern rhizomhaft. Der Autor berichtete, dass er ein Jahr damit verbrachte, nur Voraussetzungen fürs Schreiben zu schaffen. Zum Beispiel indem er Listen mit den Büchern erstellte, die in der Bibliothek der Abtei stehen könnten. Eco als Serie ist da eher klassisch einfach zu rezipieren. Komplizierter als beim Gegensatz zwischen Aufklärung und Aberglaube wird’s kaum. Ist es teuflisch, zu lachen? Oder heilsam? Hat Jesus Christus es getan? Da stehen Männer in Kutten und tragen Argumente vor, wir sehen zu und sind uns sehr sicher, dass wir alle Antworten kennen. In die Angst, auf der falschen Seite zu glauben, wird man nicht hineingezogen. Beim Disput über die apostolische Armut kann man was lernen. Aber es bleibt doch ein Gefühl von Thesentheater, das erst endet, als die Sache mit einer Prügelei endet.

Fazit: Ecos gelehrt-spielerische Exkurse ließen sich auch in einer 26-Millionen Serie nicht richtig fassen – dafür lieber das Buch lesen. Bei der Abtei-Handlung mitzukommen, ist bei acht Folgen und viel Hin und Her blutig und mühsam – dafür den alten Film schauen. Wer heutige Ästhetik in optisch üppiger Umsetzung will, dynamisches Mittelalter à la 2019 – der ist mit der Serie gut bedient. Annaud hat die Geschichte übrigens ein bisschen netter enden lassen als Eco seinerzeit ... die Bibliothek der Abtei wird es auch diesmal nicht überstehen.

Ab dem 24. Mai 2019, 20.15 Uhr, bei Sky 1

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!