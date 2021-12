Der Münchner Zeichner Reiner Zimnik ist gestorben

Reiner Zimnik wurde 1930 in Oberschlesien geboren und wuchs in Niederbayern auf. Ab seinem vierten Lebensjahr zeichnete er. Nach einer Schreinerlehre studierte er Grafik und Malerei an der Kunstakademie in München. Und er blieb in der bayerischen Landeshauptstadt: Lebte als Dichter, Zeichner und Maler in Schwabing.

Zimnik galt als einer der großen deutschen Kinderbuchillustratoren. Seine Bücher wie "Bills Ballonfahrt" und "Der Bär auf dem Motorrad" gelten als Klassiker im Kinderzimmer. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter auch mit dem Literaturpreis der Stadt München.