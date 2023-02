Der mit Material denkt: CRAGG in der Pinakothek der Moderne

Sortieren und Schichten

Selbst seine Zeichnungen begreift Tony Cragg bildhauerisch als Umgang mit Material, als Aufbau in Schichten, hier eben von Graphitelementen auf Zellulose. Das Prinzip der Schichtung zieht sich durch Craggs gesamtes Werk. In den 70er-Jahren arbeitete er noch mit vorgefundenen Materialien: Er sortierte den am Rhein-Ufer angeschwemmten Plastik-Abfall nach Farben und machte daraus Reliefs, die er wie Teppiche auf den Boden legte. Von dort aus arbeitete er sich in die Höhe: Für seine "Stacks" schichtete er Holzreste, Schubladen, Tabletts, Bücher oder Papierrollen zu großen Blöcken. 50 Jahre sind diese Arbeiten alt, wie radikal die Materialwahl damals war, kann man heute nur erahnen, aber von ihrer räumlichen Präsenz haben sie nichts verloren.

Für ein Buchprojekt habe er neulich mal alle Materialien in seinem Atelier unters Elektronenmikroskop gelegt, erzählt Cragg. Klingt nach einem Gag, entspricht aber durch und durch seinem Denken: Tony Cragg ist der Geologe unter den zeitgenössischen Bildhauern, ihn interessiert, wie Dinge aufgebaut sind. Die erste Form, die ihn und seinen Bruder als kleine Jungen so richtig umgehauen habe, war – wen wundert’s – so richtig, richtig alt: "In einem Kieshaufen haben wir einen Echinoid gefunden, das ist eine sehr schöne Fossilie, herzförmig, in Feuerstein, mit einem wahnsinnigen präzisen, deutlichen Muster auf der Oberfläche und dann hat natürlich unser Vater uns erklärt, was das ist, aber wir konnten das nicht begreifen, als sechsjährige. Wie? es gab früher andere Welten?... Aber dass ein Ding so eine Art Portal ist zu anderen Welten, das bleibt heute noch so."

Staunen über die Existenz

Eine frühe Foto-Arbeit zeigt den Künstler in Schwarzweiß, am Boden liegend, auf seinem Körper eine Reihe großer weißer Kieselsteine: Form als Aneinanderreihung von Material. Und doch ist Form für Tony Cragg nie nur Form, es gibt immer etwas unter der Oberfläche, Energie, Leben, andere Welten. Deshalb gefällt ihm das deutsche Wort "Geschichte" auch so ungemein gut, weil da die "Schichten" schon mit drinstecken. Vom Fossil aus Kindertagen bis zur Bleistiftzeichnung der letzten Himbeere in seinem Garten im vergangenen Herbst: "Der Kern von allem", so Cragg, "ist das Staunen über die eigene Existenz."