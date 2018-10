Der Mensch und das Ding – eine wechselseitige Beziehung

Mit Dingen erhalten wir Traditionen aufrecht, sie erinnern uns an unsere Vergangenheit. Mit Dingen üben wir Macht aus – auch über die Dinge selbst, die wir wieder zerstören können. Aber auch die Macht der Dinge über uns ist nicht zu unterschätzen. Haben wir sie mitunter so geschaffen, dass sie auch uns selbst zerstören könnten. Die Atombombe ist da nur ein Beispiel.

Der Mensch braucht Dinge – schon immer

Nicht umsonst sind Steinwerkzeuge - neben fossilen Knochenresten - die ersten Spuren menschlichen Lebens auf der Erde. Werkzeuge, mit denen Prototypen unserer Spezies, vermutlich jagten, Essen zubereiteten oder Höhlen bauten – kurz, es waren Dinge, die überlebenswichtig waren.

Aus der Steinzeit sind aber auch Objekte erhalten, die vermutlich so etwas wie Schmuck oder sogar Kunst waren, die man Gräbern beilegte – ganz so als könnten die Verstorbenen auch nach dem Tod nicht ohne Dinge auskommen. Zu den urzeitlichen Dingen gehören außerdem Selbstbildnisse des Menschen, kleine Statuetten, meist Frauenkörper.

Ich schaffe, also bin ich

All das zeigt, dass das Kreieren von Dingen eine urmenschliche Eigenschaft ist. Durch das Schaffen von Dingen wird der Mensch sich seiner selbst bewusst – als Individuum, das seine Umgebung gestalten, manipulieren und beherrschen kann.

"Die Dinge – von den kleinsten Objekten zu der Landschaft insgesamt –, die der Mensch schaffen kann, all das gibt dem Mensch sein Überlegenheitsgefühl. Das heißt, die ersten Dinge, sind Möglichkeiten, die Umwelt zu manipulieren. Das stimmt ganz offensichtlich für Werkzeuge. Die ersten Dinge sind aber auch solche, die dem Menschen das Gefühl geben, seinen eigenen Handlungsradius zu erweitern, seinen Spielraum der Manipulation zu vergrößern." Hans-Peter Hahn, Professor für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt.

Was für den Menschen gilt, gilt auch für den biblischen Schöpfergott. Auch er zeigt seine Überlegenheit, indem er Dinge schafft. Die Bibel erzählt von einem Gott, der Ursprung aller Dinge sei, der - noch bevor er den Menschen formt – die Gestirne macht, Sonne und Mond.

Eine polytheistische Welt verdinglichen

Religionsgeschichtlich gesehen, markiert diese Erzählung die Entstehung des Monotheismus in einer überwiegend polytheistischen Welt, erklärt Angelika Berlejung, Professorin für evangelische Theologie an der Universität Leipzig: "Ein Baum konnte eine Göttin sein, ein Berg ein Gott, die Gestirne, Sonne und Mond waren alle Götter, die ihre eigenen Tempel hatten und in dem Zusammenhang ist es für eine Gottheit wie den biblischen Gott, der der einzige Gott werden will, wichtig diese Götter aus dem Weltbild rauszustreichen."

Das tun die biblischen Schreiber der Genesis, indem sie die ehemaligen Götter wie etwa Sonne und Mond verdinglichen: als Kreationen Gottes, der sie an den Himmel setzt.

Im Paradies waren Dinge unnötig

Das erste menschengemachte Ding, von dem die Bibel berichtet, ist übrigens der Schurz, mit dem Adam und Eva - laut Genesis - nach dem Sündenfall ihre Scham bedeckten. Dinge, so erzählt es der Schöpfungsbericht, wurden also erst notwendig, nachdem der paradiesische Urzustand verloren war.

"Man brauchte ja nach der paradiesischen Vorstellung nur das, was man zum Leben braucht, also die Lebensmittel. Irgendwelche Dinge waren in dem Zusammenhang offensichtlich gar nicht notwendig. Erst nach dem Sündenfall haben Menschen demnach angefangen etwas zu vermissen, nämlich ihre Kleidung." Angelika Berlejung, Professorin für evangelische Theologie an der Universität Leipzig

Laut biblischer Geschichte resultiert die Notwendigkeit, Dinge zu schaffen also aus einem vom Menschen selbst verschuldeten Mangel, der getilgt werden soll.

Dinge schaffen Ordnung

Der Schöpfungsbericht wirft einen religiös-moralisierenden Blick auf das menschliche Bedürfnis, den eigenen Zustand durch Dinge zu verbessern, die eigenen Handlungsspielräume zu vergrößern, Macht auszuüben und letztlich Freiheit zu gewinnen.

Dabei ist auch die Macht der Religionen von Dingen abhängig. Zum Beispiel von Schriften, die ihre Traditionen und Geschichten überliefern, von Symbolen wie dem Kreuz, das Heil verspricht oder von Devotionalien, die Gläubigen Teilhabe vermitteln.

Fakt ist: Mit den Dingen, die wir schaffen und die wir gebrauchen, versuchen wir eine bestimmte Ordnung herzustellen, sei es nun eine religiöse oder gesellschaftliche.

Unsere moderne Konsumkultur basiert auf der beständigen Produktion und dem Erwerb von Dingen. Durch das Kaufen von Waren, versuchen wir jene "feinen Unterschiede" herzustellen, die laut dem Soziologen Pierre Bourdieu, unsere Gesellschaft strukturieren. Durch Dinge wollen wir uns von anderen abheben, unseren sozialen Status, unser Wissen und unsere Fähigkeiten, kurz unsere Individualität zum Ausdruck bringen.

Der Mensch – ein Sklave der Dinge?

In Zeiten der umfassenden Digitalisierung, in denen das Smartphone zu einer Art Körperteil geworden ist, in denen die Bioelektronik den menschlichen Körper optimiert, Algorithmen unser Einkaufsverhalten lernen, in denen das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen gentechnisch manipuliert werden kann – in diesen Zeiten stellt sich ganu neu die Frage, wie Mensch und Ding zueinander stehen.

Die scharfe Trennung zwischen dem erschaffenden, tätigen Menschen einerseits und dem leblosen Ding andererseits, auf der unsere moderne Kultur basiert, scheint mehr denn je zu verschwimmen. Ist der Mensch wirklich Herr und Meister über das "dienliche Zeug", wie der Philosoph Martin Heidegger noch Mitte des 20. Jahrhunderts unterstellte? Oder ist er längst zum Sklaven der Dinge geworden?

"Das Leben des modernen Menschen ist permanent dadurch geprägt, Kontrolle über die Dinge zu behalten, diese Kontrolle gelingt nicht in allen Fällen und in verschiedenen Momenten entdecken wir, dass die Dinge etwas anderes tun, als wir wollen." Hans-Peter Hahn, Professor für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt.

Dinge haben einen unberechenbaren Eigensinn, der immer wieder deutlich wird: Wenn das Heilung versprechende Medikament plötzlich unerwünschte Nebenwirkungen hat, wenn unsere gewonnene Mobilität durch Auto oder Flugzeug auch den Klimawandel beschleunigt, wenn uns die grenzenlose Kommunikation per Smartphone zu ständiger Erreichbarkeit zwingt.

Dinge verschaffen uns Freiheit und schränken uns ein. Eine grundlegende Ambivalenz die sich offenbar nicht auflösen lässt, die aber anregt, die Dinge und ihre Ordnung immer wieder neu zu hinterfragen.