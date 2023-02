"Der Magier im Kreml": Der Exzentriker im Machtzirkel Putins

Der italo-schweizerische Autor Giuliano da Empoli führt mit seinem Roman "Der Magier im Kreml" ins Herz der russischen Macht – zu Wladimir Putin. Über die subversive, antistalinistische Literatur Russlands kommen sich sein Erzähler, ein ausländischer Literaturwissenschaftler, und die Hauptfigur des Romans näher. Sein Name ist Wadim Baranow. Diese fiktive Figur hat starke Bezüge zu einer realen Person: Wladislaw Surkow, lange Jahre enger Medienberater Wladimir Putins.

"Propagandistische Tätigkeit als eine Art künstlerische Performance"

"Beide sind Exzentriker im Verhältnis zum geläufigen Machtzirkel Putins", so der Giuliano da Empoli. "Da gibt es graue Gestalten, Leute vom KGB, Geschäftsleute, die mit Putin einen langen Weg gegangen sind." Baranow wie auch der wirkliche Surkow aber seien Menschen, die Teil des Theaterlebens sind, die selbst Theaterstücke und Romane unter Pseudonym schreiben. "Sie begreifen ihre propagandistische Tätigkeit als eine Art künstlerische Performance. Und das scheint mir ein wirklich interessanter Blickwinkel zu sein – in Bezug zu den üblichen Karrieren im Umfeld Putins."

Das Spannende an Giuliano da Empolis Roman ist, dass er die geschichtlichen Hintergründe von Wladimir Putins Aufstieg nachzeichnet. Das diktatorische Element in Russlands Politik ist dabei prägend.

"Von der Heimat in den Supermarkt"

Die Geschichte beginnt bei Wadim Baranows Familie. Sie entstammt dem russischen Adel. Sein Großvater diente treu dem Zaren – sein Vater war ein intellektueller Apparatschik im kommunistischen Staat. In einem ist sich die Familie einig: Kunst und Literatur Russlands machen dessen Größe aus. Garant für Ruhm und Macht des Landes sind allerdings diktatorische Herrscher – ob Zar oder dessen proletarischer Nachfolger Stalin. Als dann die UdSSR unter Gorbatschow auseinanderbricht, hat plötzlich der Kapitalismus das Sagen:

"Die neuen Helden, die Banker und Supermodels, setzten sich durch, und die Prinzipien, auf denen die Existenz von 300 Millionen Menschen in der UdSSR beruhte, wurden umgestoßen. Sie waren in einer Heimat aufgewachsen und fanden sich plötzlich in einem Supermarkt wieder."

"Eine ganze Nation versinkt vor Scham im Erdboden"

Giuliano da Empoli schildert eine prägende Szene: 1995 – der herz- und alkoholkranke Präsident Boris Jelzin torkelt während einer Pressekonferenz in New York. Und Bill Clinton lacht über ihn – unendlich lang. Die Russen daheim erstarrten ob dieser Szene:

"Eine ganze Nation - hundertfünfzig Millionen Russen - versinkt beim wilden Gelächter des amerikanischen Präsidenten vor Scham im Erdboden."

Die Russen fragen sich: Was ist ihr Land noch wert? Einst war man eine Weltmacht – und jetzt ist man bloß ein Hinterhof des Kapitalismus? In dieser Situation kollektiver Unsicherheit betritt einer die Polit-Bühne: Wladimir Putin.

Entwicklungen aufzeigen ohne etwas zu rechtfertigen

"In Bezug zu Russland haben wir sicher viele Fehler gemacht", glaubt der Autor da Empoli, doch der autoritäre Machtapparat Putins habe seine Eigenbewegung. "Es gibt hier nichts zu rechtfertigen." Aber man könne versuchen, die Entwicklungen in Russland zu erklären. Man könne versuchen, verständlich zu machen, welche die Mechanismen im Inneren sind, die uns zu der jetzigen Situation geführt haben.

Giuliano da Empoli zeigt mit viel literarischem und historischem Gespür, wie Putin an die Macht kam, ja, wie folgerichtig sein Aufstieg gewesen ist. Putin avanciert zum "Heiler" der sich erniedrigt fühlenden russischen Seele. Dabei steht ihm Wadim Baranow als Medienberater zur Seite, er ist Putins "Magier".

Der Oligarch Boris Beresowski hat als Medienmogul wesentlichen Anteil an Putins Aufstieg. Und Baranow ist als geschulter Fernsehmann das ausführende Organ. Putins Entschlossenheit, ja, dessen Kaltblütigkeit, macht ihn zum idealen Führer einer verunsicherten Nation. Nach außen hin wird er von Baranow medial zum Vater der Nation stilisiert. Im inneren Machtzirkel wirkt er als unerbittlicher Zar, der belohnt und bestraft.

Baranow zieht sich zurück – und ahnt, wie Putins Weg enden könnte

Als 2013 die Maidan-Revolution in der Ukraine ausbricht, sieht Putin den CIA als Drahtzieher. Ab da ist für ihn der eigentliche Feind Russlands der kapitalistische Westen. Der Ukraine-Krieg liegt in der Luft. Baranow als "Magier" des Kremls kommt auf die Sanktionsliste des Westens. In dieser Situation nimmt er seinen Abschied.

"Baranow ist schließlich ein Verstoßener, der nicht mehr überall hingehen kann, wohin er will", erläutert der Autor. "Er begreift resignierend, dass er in ein System der Gewalt eingebunden war und vieles dazu beigetragen hat. Das ist der Moment, wo Baranow sich definitiv zurückzieht." Baranow ahnt, wie Putins Weg enden könnte:

"In jeder Revolution gibt es einen entscheidenden Moment: den Moment, in dem die Truppe gegen das Regime aufbegehrt und den Schießbefehlt verweigert. Das ist Putins Albtraum und der aller Zaren vor ihm."

Die Suche nach eine Leitfigur in Zeiten von Umbrüchen

Giuliano de Empoli lässt in seinem Roman nicht nur hinter die Mauern des Kremls blicken, sondern er zeigt auch auf, was die russische Seele in Zeiten politischer wie gesellschaftlicher Umbrüche ausmacht. Man sucht eine Leitfigur – und das ist Wladimir Putin, Zar und Diktator in Personalunion.

Im Roman "Der Magier im Kreml" werden die Figuren lebendig – ebenso die geschichtlichen Gegebenheiten. Da Empoli changiert dabei gekonnt zwischen Bericht und Dialog, zwischen Ernst und schwarzer Ironie.

Einen Boxer lehrt man, dass er nicht nur die Schlagtechnik seines Gegners genau studieren soll, sondern auch dessen mentale Verfassung. Genau das leistet Giuliano de Empolis Roman. "Der Magier im Kreml" ist in diesem Sinne ein erstklassiges literarisches Werk über einen pechschwarzen Abschnitt der Zeitgeschichte.

Giuliano da Empolis Roman „Der Magier im Kreml“ ist bei C. H. Beck erschienen.