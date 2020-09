Der "Mäzen" macht zehn Euro locker: "Fledermaus" in Passau

Eine "Fledermaus" also passend zur Pandemie, was das Publikum auch deshalb keine Sekunde vergessen konnte, weil in Passau derzeit nur achtzig Zuschauer zugelassen sind. Der Liebhaber, der ja normalerweise im Schrank oder unter dem Tisch lauert, kam diesmal per Livestream aus dem Netz, überhaupt fanden zwischenmenschliche Aktivitäten vorzugsweise auf Instagram und anderen Plattformen statt. Nur das Gefängnis, in dem die "Fledermaus" bekanntlich ihr Ende findet, das war realistisch, einschließlich Kruzifix und Markus Söder an der Wand.

Influencerin unter Grippe-Verdacht

Ob allerdings die Vermutung richtig ist, dass sich der Ministerpräsident wie die halbblinden Fledermäuse mit Ultraschall durch die Krise bewegt und immer auf Echos wartet, bevor er seinen Kurs ändert? Ja, Corona dominierte diese Inszenierung so augen- und ohrenfällig, dass zwar immer wieder gelacht wurde, aber auch fast schon Befürchtungen aufkamen, wie lange solche Witze noch zünden, bevor sie nerven. Und Kalauer sind ja sowieso nur zu ertragen, wenn sie wirklich sehr gekonnt eingestreut werden. So steht Debütantin Adele als "Influencerin" sofort unter Grippeverdacht, und Eisenstein muss sich bei seinen Bestechungsversuchen ständig vor Schmierinfektionen in Acht nehmen.