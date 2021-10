Der letzte Wunsch: Sterben in Würde

Als Gudrun G. im Sommer 2021 nach einem Routine-CT die Diagnose bekommt, hat der Krebs ihren Körper bereits eingenommen: Metastasen im gesamten Bauchraum und in der Lunge. Die 75-Jährige leidet an einer seltenen, besonders aggressiven Form von Gebärmutterhalskrebs. Es gibt keine Aussicht auf Heilung. Eine Chemotherapie möchte sie nicht mehr. Auch für den Sohn und ihren Ehemann ein Schock, denn Gudrun G. war fit, lebenslustig und hatte keine Symptome.

Die Familie stellt sich darauf ein, dass die Mutter nicht mehr lange leben wird. Sohn Frank kommt sofort aus den USA, wo er lebt und arbeitet, um seine Eltern zu unterstützen. Die Familie verbringt so viel Zeit wie möglich miteinander, unternimmt Ausflüge, besucht Lieblingsorte in der Umgebung.

Familie darf nicht egoistisch sein

Die Familie redet viel über den Tod, auch das Thema assistierter Suizid ist kein Tabu. Gudrun G. wünscht sich vor allem ein Sterben in Würde. Und so schwer es der Familie fällt, sie möchte diesen Wunsch akzeptieren. Sohn Frank: „Man darf als Familie, als Sohn, als Schwiegersohn, als Ehemann nicht egoistisch denken. Das war ein Satz, den meine Mutter immer gesagt hat, sie möchte in Würde sterben, möchte nicht daliegen und leiden. Das ist dann auch ein Wunsch, den man erfüllen muss.“

Zuhause richtet die Familie ein Krankenzimmer ein – geschmückt mit den Engeln, die Gudrun G. jahrzehntelang gesammelt hat. Der Sohn, selbst im medizinischen Bereich tätig, übernimmt die Pflege – begleitet und unterstützt von einem Palliativteam aus Rosenheim. Zum Krebs kommt bei Gudrun G., dass die Nieren nicht mehr funktionieren. Doch auch eine Dialyse lehnt sie ab, die Zeit möchte sie lieber mit ihrer Familie verbringen.

Das tödliche Medikament Natrium-Pentobarbital, das in der Schweiz angewandt wird, ist in Deutschland nicht legal. Der Palliativarzt entscheidet mit der Familie, dass Gudrun G. an ihrem Lebensende starke Schmerzmittel bekommen soll, einschläft und keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Einen „Medikamentencocktail“, den sie sich gewünscht hätte, kann der Palliativarzt nicht verabreichen. Der assistierte Suizid ist in Deutschland noch nicht gesetzlich geregelt, auch wenn das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ausdrücklich betont. Gudrun G. nimmt deshalb im Klinikum rechts der Isar in München an einer Studie über assistierten Suizid teil.

Abschied im Kreis der Familie

Gehadert hat die gläubige Frau zuletzt mit der Kirche. Katholische und evangelische Kirchen sprechen sich in der Mehrheit gegen jede Form aktiver Sterbehilfe aus. „Dass die Kirche diesen selbst bestimmten Freitod bisher nicht akzeptiere, dass man als Sünder dastünde und dass man durchs Leiden gehen müsse, das wollte meine Mutter nicht akzeptieren“, erzählt Frank G.

Zehn Wochen nach ihrer Diagnose verschlechtert sich der Zustand von Gudrun G. rapide. Sie wird an eine Schmerzpumpe angeschlossen. Am Ende versagen die Nieren. Ihr Mann, ihr Sohn und ihr Schwiegersohn sind bei ihr, als sie stirbt. So wie sie sich es gewünscht hat, in Würde und im Kreis ihrer Familie.

Sterbehilfe in Deutschland

Unter einem assistierten Suizid versteht man die Hilfeleistung zur Selbsttötung. Dem Kranken kann ein tödliches Medikament zur Verfügung gestellt werden. Der Betroffene muss das Medikament eigenständig einnehmen.

Bei aktiver Sterbehilfe wird der Patient auf dessen ausdrücklichen Wunsch getötet, d.h. das tödliche Medikament wird ihm von außen verabreicht. Dies ist in Deutschland verboten.

Unter indirekter Sterbehilfe versteht man eine schmerzlindernde Behandlung, die das Leben des Patienten unter Umständen verkürzen kann. Diese Folge wird in Kauf genommen.

Bei der passiven Sterbehilfe werden lebenserhaltende Maßnahmen unterlassen oder abgebrochen. Dies kann jeder Mensch in einer Patientenverfügung festlegen.

Recht auf Selbstbestimmung – auch im Tod

Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Februar 2020 aufgehoben (§ 217 StGB). Damit hat jeder Mensch das Recht und die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und dabei die Hilfe dritter in Anspruch zu nehmen. Dies gilt nicht nur für unheilbar kranke Menschen, sondern für jeden und jede. Ein Beratungsangebot bietet Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) e. V.