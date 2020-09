Der letzte Koffer - Wie eine Frau dem Tod ins Auge sieht

Als Manuela Schmid im Februar ein Tumor entfernt wird, fällt die 58-Jährige eine Entscheidung. Sie will nun alles regeln für ihre letzte Lebensphase. Denn ihre Diagnose macht nicht viel Hoffnung, sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bei ihr nicht mehr heilbar, sagen die Ärzte.

Sie sucht sich Unterstützung bei einer Freundin und beginnt, Schritt für Schritt alles zu organisieren, vom Bestatter bis zur Grabstätte. Ihr erwachsener Sohn kennt ihren letzten Willen. Begraben werden möchte sie gerne anonym auf dem Friedhof in Pfaffenhofen an der Ilm. Das Gefühl, sich selbst entscheiden zu können und sich selbst von Dingen zu verabschieden, ist ihr wichtig. Das will sie niemandem überlassen müssen.

Die Notfallmappe

Als Altenpflegerin ist ihr bewusst, was auf sie zukommt. Sie hat bereits Menschen auf der Palliativstation bis zu ihrem Lebensende betreut. Zum Arbeiten ist sie mittlerweile zu schwach. In ihrer Patientenverfügung hat Manuela Schmid festgelegt, wie sie sich ihre letzte Lebensphase vorstellt: "Ich möchte nicht an Geräte angeschlossen werden. Ich möchte nicht künstlich ernährt werden." Es ist auch klar, in welches Hospiz sie gehen möchte, wenn es so weit ist. Alles Wichtige steht in ihrer Notfallmappe, die sie vorbereitet hat.

Der letzte Koffer

Etwas ganz besonderes ist ihre "Letzte-Reise-Box", sagt Manuela: "Da sind ganz persönliche, private Dinge von mir drin. Wenn ich auf meinem letzten Weg was zum Anziehen haben möchte, ist es da drin und einfach Dinge, mit denen niemand anders etwas anfangen kann. Ich möchte, dass sie mit mir mitgehen. Das ist alles in meiner Box."

Auf die Idee gebracht hat sie ihre Hospizbegleiterin, Beate Bott vom Hospizverein Pfaffenhofen e.V. Sie bringt eines Tages bei einem ihrer Besuche ein Buch mit: "Einmal Jenseits und zurück: Ein Koffer für die letzte Reise" heißt es. Der Trauerbegleiter Fritz Roth schickte hundert unterschiedlichen Menschen einen Koffer zu und bat sie, diesen für ihre letzte Reise zu packen. Mit dieser Aktion wollte er auf die Endlichkeit des Lebens hinweisen und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod herausfordern. Daraus entstanden ist schließlich ein ungewöhnliches Buch mit den unterschiedlichen Geschichten über Leben und Tod. Diese Erfahrungen haben auch Manuela Schmid inspiriert.

Lebenszeit

Hospizbegleiterin Beate Bott hilft ihr nicht nur, die letzten Dinge zu regeln. Sie ist inzwischen sogar zu einer Freundin geworden: "Wir haben noch Zeit geschenkt bekommen miteinander, das ist wunderbar. Wir tun alle Dinge, die ihr Spaß machen, wir besichtigen Schlösser, wir gehen Spazieren, wir gehen Eisessen, wir plaudern, wir gehen einen Kaffee trinken. Ich versuche, eine Freundschaft auf Erden aufzubauen. "

Die Arbeit mit Sterbenden und Kranken sollte viel stärker ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt werden, davon ist Beate Bott überzeugt: "Ich glaube, dass die Leute sich viel mehr damit beschäftigen müssen. Dann haben sie auch weniger Angst vor dem Sterben." Manuela Schmid hadert nicht, dass ihr nicht mehr viel Lebenszeit bleibt. "In 20 Jahren, da könnte ich dement sein. Da kann alles Mögliche andere sein, was mich im Leben beeinträchtigt", sagt sie. Sie lebt im Hier und Jetzt: "Es macht keinen Sinn, mir Gedanken zu machen, was morgen oder übermorgen ist, wenn es dann doch ganz anders kommt."