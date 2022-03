Der Krieg der Kirchen: Wie Moskau die christliche Welt spaltet

In den orthodoxen Kirchen ist der der 25. März ein Hochfest, dann feiert die Christenheit das Fest der "Verkündigung des Herrn". Papst Franziskus wird in diesem Jahr in einem Bußgottesdienst im Petersdom um Frieden in der Ukraine bitten. Für Kyrill, den Patriarchen von Moskau, aber ist dieser Krieg gegen die Ukraine ein Heiliger Krieg. Er unterstützt offensiv den Aggressionskurs Putins. Damit spaltet er nicht nur die Christenheit, sondern auch seine Kirche.

Gott solle "alle feindlichen, teuflischen Kräfte aus unserem gemeinsamen Leben" vertreiben, predigt der Patriarch. Seit Beginn dieses Krieges redet Kyrill I. immer wieder nicht dem Frieden das Wort, sondern dem Krieg. Gut gegen Böse, Ost gegen West. Das ist das Weltbild Kyrills, das der Orthodoxie-Experte Johann Schneider bereits aus früheren Äußerungen des Patriarchen kennt. Neu sei, so Schneider, dass der Patriarch doch relativ offensiv den Angriff Russlands auf die Ukraine in die Kategorie des Guten und Bösen stellt. "Das ist eine geistliche Überhöhung des Krieges, nämlich ein Kampf zwischen Gott und den Dämonen."

Putin kämpft nach Kyrills Ansicht gegen Dämonen in der Ukraine

Die Rollen sind in diesem Freund-Feind-Schema klar verteilt. Auf der Seite Gottes kämpft Wladimir Putin, die Dämonen sieht Kyrill in der Ukraine am Werk, die Bevölkerung im Donbass müsse vor Schwulenparaden beschützt werden, sagte er in einer Predigt. "Niemand hat Putin gebeten, uns zu retten", widerspricht Bohdan Dzyurakh. Er ist Bischof der ukrainisch-katholischen Exilgemeinde in Deutschland. Für ihn sind die Stellungnahmen des Moskauer Patriarchats Teil der Kriegspropaganda.

Vor zwei Wochen, bei der Deutschen Bischofskonferenz, sagte er: "In russischen Medien, sowohl in Russland als auch im Ausland, war seit Jahren eine gnadenlose und rücksichtslose Propagandamaschine am Werk, im Vergleich zu der selbst Goebbels wie ein Anfänger wirkt."

Spaltung der Christen - auch in Deutschland

Es geht um die Vorherrschaft, auch die der Moskauer Kirchenleitung. Vor einigen Jahren hatte sich ein Teil der orthodoxen Kirche in der Ukraine von Moskau losgesagt. Auch das legitimiert in den Augen Kyrills ein militärisches Eingreifen in der Ukraine. Von einem Krieg der Kirchen will Johann Schneider dennoch nicht sprechen. "Als konfessioneller Krieg taugt es nicht. Wo sollte da der Ansatzpunkt sein? Die beten alle das gleiche Vaterunser."

Der Krieg gegen die Ukraine spaltet die Christenheit. Auch in Deutschland. In einem kleinen Kloster am Stadtrand von München residiert der Erzbischof der russisch-orthodoxen Auslandskirche in Deutschland, Mark Arndt, und sendet zu Kriegsbeginn diese Videobotschaft: "Wir haben jetzt mit den Folgen dessen zu tun, dass jahrelang die gesamte amerikanische, europäische Gesellschaft Propaganda getrieben hat gegen Russland und seinen Präsidenten."

Doch es gibt auch andere Stimmen in der Orthodoxie. Vor allem an der Basis, vor allem im Ausland, sagt der Theologe und evangelische Regionalbischof von Magdeburg, Johann Schneider: "Die Mehrheit der orthodoxen Gläubigen ist entsetzt darüber. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Sie werden unter orthodoxen Gläubigen im Ausland, aber auch in Russland selbst kaum Befürworter des Krieges finden."

Die russisch-orthodoxe Kirchengemeinde in München hat sich in einer Erklärung von Putins Krieg distanziert: "Wir erleben unermessliches menschliches Leid, sind entsetzt und traurig." Und dem Pfarrer der Gemeinde in Lindau wurden die Predigten von Patriarch Kyrill zu viel. Er kündigte "aus dogmatischen Gründen" die Kirchengemeinschaft mit dem Moskauer Patriarchat.