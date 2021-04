"Der kotzende Hund": Geschichten aus dem Münchner Nachtleben

"Der kotzende Hund: Kurz-Geschichten einer Bar" – das klingt verheißungsvoll. Immerhin: Eine Bar ist, ähnlich wie das Taxi, ein Kristallisationspunkt des Urbanen. Und den beobachtet Thomas Vogler schon seit 23 Jahren. Während des Lockdowns hat der Wirt der Jazzbar Vogler ein Buch über sein Etablissement geschrieben und es umgehend im Selbstverlag veröffentlicht. Knappe 150 Seiten. Kurzgeschichten im literarischen Sinne sind das nicht, auch keine Reportagen aus dem Nachtleben, sondern Erinnerungen, Anekdoten aus einer Kneipe mit angeschlossener Musikbühne. Anders gesagt: Das Sachbuch eines humorvollen Strippenziehers, aber keine hehre Poesie.

Ein Wohnzimmer im Millionendorf

Die Bar sei soetwas wie sein Wohnzimmer, erklärt der frischgebackene Autor im Gespräch: "ein erweitertes Wohnzimmer für Gäste und in meinem Fall auch Musiker. Natürlich spielt da Psychologie manchmal eine Rolle. Eine Bar ist ja auch ein Begegnungshotspot: Man lernt neue Menschen kennen, man kommt zu zweit und geht zu dritt. Es entsteht ein Austausch, allein schon über die Musik. Im Grunde genommen ist eine Bar etwas 'Menschelndes'."

Vogler ist mit seiner Bar eine Erscheinung im Nachtleben der Stadt. Schließlich steht der Münchner, der jahrelang ohne Krankenversicherung lebte, für einen autonomen Kulturbetrieb, den es, dem Klischee nach, gar nicht geben dürfte in diesem angeblich so saturierten Millionendorf. Grundfalsch sei dieses Klischee nicht, so Vogler: "München hat natürlich – siehe Kir Royal – eine sehr Schickimicki-belastete Vergangenheit und in gewissem Sinne auch Gegenwart. Aber München ist nicht nur das. Ich wollte nie ein Szeneladen werden für Leute, die nichts anders gelernt haben als mit der Kreditkarte ihres Vaters herumzuwedeln. Und ich glaub, das ist mir über die Jahre sehr gut gelungen. Die Gästemischung stimmt für mich."

Kondome, Gleitgel, Zigaretten... Alltag eben...

Eine Bar, befand einmal der große Luis Buñuel, ist ein Ort der Meditation. Die Jazzbar Vogler ist zudem ein Treffpunkt von Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern sowie Bühne für Vergnügungssüchtige und Nachtschwärmer, Touris inklusive. Amüsant ist die Szene aus Vogler Buch, in der eine Kundin den Bartender fragt, ob er auch Kondome habe, als ihr Begleiter auf der Toilette ist. Sie bräuchte acht Stück. "Optimistin" heißt diese kurze Skizze. Und so ähnlich geht es weiter: Da sind die Jungs vom Gay Sex Shop nebenan, die sich mit einer extra großen Tube Gleitcreme für eine Gefälligkeit bedanken; dann die Nachbarn, die nachts in Schlappen und Morgenmantel in die Bar schlurfen, um nach Ladenschluss noch Milch und Zigaretten zu erwerben. Der ganz normale Wahnsinn einer Großstadt eben.