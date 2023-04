"Der Kontrabass" am Staatstheater Nürnberg

Erst schwärmt er, dann schimpft er. Der namenlose Kontrabass-Spieler in Patrick Süskinds Stück "Der Kontrabass" preist zunächst die Vorzüge seines Instruments, versteigt sich gar zu der Aussage, dass es das wichtigste im Orchester überhaupt sei. Aber irgendwann kippt diese Liebeserklärung in ihr Gegenteil – in eine Hasstirade gegen diesen klobigen Kasten von Instrument, der den Musiker blockiert: künstlerisch, zwischenmenschlich und erotisch.

Projektionsfläche nicht erfüllter Träume

"Auch wenn der Kontrabass natürlich männlich angesprochen wird", erklärt Schauspieler Sascha Tuxhorn, "sagt er irgendwann: Der Kontrabass sieht aus wie eine fette Frau. Es ist alles nicht proportional. Er findet dieses Instrument nicht besonders schön. Und all seine Probleme, seine Beziehungsprobleme, seine Karriereprobleme, die projiziert er auf dieses Instrument, das ihn daran hindert, seine Träume zu verwirklichen."

Ein überraschend gewöhnlicher Mann

Sascha Tuxhorn sagt, er habe schon lange mit diesem Monolog geliebäugelt. Was ihn für die Figur, die er da nun spielen wird, einnimmt: "Dieser Orchestermusiker ist eigentlich eine Folie für so einen Typen, wo man eigentlich sagen würde: Das ist ja was besonderes, der spielt im Orchester. Aber eigentlich ist der gar nichts besonderes. Das ist einfach ein guter, gebildeter, im liebevollen Sinne sehr, sehr gewöhnlicher junger Mann. Und Theater beschäftigt sich ja meistens mit Extremen. Und das Interessante daran: Der ist gar nicht extrem, der ist eigentlich relativ gewöhnlich."

Was noch dazu kommt: Süskinds "Der Kontrabass" ist allerbestes Rollenfutter. Der Monolog einer verkrachten Künstlerexistenz, die von Großem träumt, aber in der Kümmerlichkeit und Kleinbürgerlichkeit feststeckt und sich mit Sarkasmus gegen die Zumutungen des Lebens gepanzert hat. Hochnotkomisch und zutiefst traurig zugleich.