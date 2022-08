Erfinder des "kleinen Nick": Zum Tod von Jean-Jacques Sempé

Er liebt Trommeln, freut sich über die großen Ferien und schreibt Briefe an den Weihnachtsmann. Und er mag das Wort "prima" – vielleicht auch deshalb, weil die Erwachsenem ihm beständig eintrichtern, das nur ja nicht zu verwenden. Den französischen Schüler Nick – im Original Nicolas – darf man gerne mit dem altmodischen Begriff Lausebengel bezeichnen. Er ist aber ein sehr liebenswertes Exemplar dieser Spezies. Und er ist eine der berühmten Figuren in der Kinder- und Jugendliteratur, gezeichnet mit einer klaren dünnen Linie: schwarzer Strubbelkopf, fröhliches Lächeln.

Kinderbücher als Hauptwerk von Sempé

Erfunden wurde "Le Petit Nicolas" von Asterix-Autor René Goscinny und von Jean-Jacques Sempé, kurz Sempé. In den 50er-Jahren erschienen die Abenteuer zunächst als Comic-Geschichten, erst in Belgien, dann in Frankreich. Später entstanden in der Kooperation eines genialen Comic-Erzählers und eines ebenso genialen Zeichners illustrierte Bücher, voller Witz, voller Wärme, voller Tiefe. Die Abenteuer vom "kleinen Nick" und seinen Freunden wurden millionenfach verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt. Sie gelten als Hauptwerk von Sempé. Für ihn waren sie zugleich ein Versuch, das Elend der eigenen Kindheit im Zeichnen und Erzählen zu überwinden.

Gestaltung von Zeitschriften-Cover

Geboren am 17. August 1932 in Bordeaux und aufgewachsen in schwierigen familiären Verhältnissen, zeichnete Sempé bereits als Schüler liebend gern. In den frühen 50er-Jahren veröffentlichte er erste Karikaturen und arbeitete bald für Magazine, darunter für die Jugendzeitschrift "Pilote", ein wichtiges Forum der französischen Comic-Kultur. Auch internationale Blätter wie der britische "Punch", eine der bekanntesten Satire-Zeitschriften, oder der "New Yorker" veröffentlichten Bilder und Cartoons des Zeichners. Sempé gehört zum Kreis der Künstlerinnen und Künstler, die die meisten "New Yorker"-Cover gestaltet haben – eine Königsdisziplin.