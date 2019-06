Der Kirchentag im BVB-Revier: Glaube und Sport

Sport ist gut für die Seele und er fördert das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, ins Leben – was Sportseelsorger schon lange predigen, das passt perfekt zum diesjährigen Kirchentagsmotto "Was für ein Vertrauen". Auf dem Kirchentagsgelände unmittelbar neben der Westfalenhalle können die Besucher ihr Vertrauen trainieren, indem sie die so genannte "Himmelsleiter" erklimmen und dabei die Angst vor der Höhe überwinden.

Der Sport als Kitt für die Gesellschaft

Die Sportangebote auf dem Kirchentag ziehen Besucher aller Altersgruppen an, jeder will mitmachen. Reinhard Rauball, BVB-Präsident und selbst Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags, glaubt, dass die Sportvereine in Zukunft der Kitt der Zivilgesellschaft sein könnten. Sport stehe in der Mitte der Gesellschaft, könne vieles bewirken, sagt er. Er freue sich deshalb, dass der Kirchentag und auch die westfälische Landeskirche dieses Thema auf die Agenda genommen habe.

Ethik im Fußball

Im Lernzentrum des BVB unterhalb der Südkurve diskutieren die Kirchentagsbesucher engagiert über Ethik und Fußball. Zu hohe Spielergehälter sind ein Thema, astronomische Ablösesummen oder Gewalt und Alkoholmissbrauch in der Fanszene und auch die Fußball-WM in Quatar ist für viele von ihnen ein ethischer Skandal, so Pfarrer Bernhard Kurz von der "Totalen Offensive".

"Die Frage, wie leben wir ins dieser Welt, ist ja für Christen eine wesentliche Frage und man erlebt am Fußball eben Entwicklungen unserer Gesellschaft und gerade diese Entwicklungen im Fußball – Kommerzialisierung, große Gehälter, Merchandising-Geschichten – das sind ja Dinge, die die Menschen umtreiben und zu denen man kritisch Stellung beziehen und eine Position finden muss." Burkhard Kurz

Nicht nur der Sport hat dem Glauben etwas zu sagen, findet der Fanpfarrer, auch Christen könnten dem Sport einiges an Werten mitgeben. Den entsprechenden Auftrag an gläubige Sportler findet er sogar im Neuen Testament beim Apostel Paulus: "Wisst ihr nicht: Die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt."