"Der Kaiser": Eine Doku über Franz Beckenbauer

Der Film erzählt das alles genauso so, wie wir Franz Beckenbauer kennen. In einem gemütlichen, naiv-sympathischen Ton, der aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Fußball-Romantik und "Mia san mia"-Gefühl. Ob Brandrede gegen seine Teamkollegen oder Steuerhinterziehung in der Schweiz – böse kann dem Franz keiner sein, auch der Zuschauer nicht. An manchen Stellen hätte man sich aber doch etwas mehr kritische Distanz gewünscht.

Unkritisch und distanzlos

Klaus Steinbacher spielt den Kaiser glaubwürdig, fast immer zu grinsend, münchnerisch schlagfertig und auch fußballerisch mit dem nötigen Ballgefühl. Überhaupt sind die Fußballszenen die größte Stärke des Films. Meistens ist genau das der Schwachpunkt und die größte Schwierigkeit bei Sportverfilmungen. Doch Regisseur Tim Trageser und Drehbuchautor Martin Rauhaus haben es geschafft, die sportlichen Momente so zu arrangieren, dass ein echtes Stadionfeeling und Gänsehaut aufkommt. Original(archiv)aufnahmen und Neuinszenierung fügen sich perfekt zusammen, so wie beim Jubel über das entscheidende Tor im WM-Finale 1990, als Andi Brehme den Elfmeter gegen Argentinien versenkte – und Beckenbauer am Spielfeldrand mitfieberte.

Der Film zeigt – wie gleich am Anfang – die ikonischen Momente der Fußballikone Beckenbauer bis eben zum Triumph 1990. Der umstrittene späte Kaiser mit seinen Aussagen zur WM in Katar, gegen den Bestechungsverdacht besteht, bleibt uns dagegen erspart. So ist "Der Kaiser" eine Hommage an die gute alte Zeit mit bayerischer Gemütlichkeit. Wenig kritisch, wenig aufklärerisch. Dafür unterhaltsam, eskapistisch. Das kann man in einer Zeit, in der der Fußball immer mehr politisiert wird, befreiend finden – oder fatal.

"Der Kaiser. Nach einer wahren Legende": Zu sehen auf Sky.