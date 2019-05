Arata Isozaki: Ein Architekt, der Brücken schlägt

Es hätte aktuell für die Vergabe des Pritzker-Preises spannendere, interessantere Baumeister gegeben als den 87-jährigen Isozaki, auch aus Japan, wie etwa den deutlich jüngeren Kollegen Kengo Kuma, der zuletzt mit seinem Victoria & Albert Museum im schottischen Dundee für Aufmerksamkeit sorgte und aktuell das Olympiastadion in Tokio baut. Aber man wollte wohl einen der großen Wegbereiter des 20. Jahrhunderts auszeichnen, etwas rückwärtsgewandt also einen leidenschaftlichen architektonischen Grenzgänger, der als einer der Ersten aus Japan außerhalb seiner Heimat gebaut hat, der Brücken schlägt zwischen den Kulturen. In Zeiten, in denen mit Vorliebe nationalistische Mauern errichtet werden, ein durchaus verständlicher Impuls.

Ein Spiel fröhlicher Formen

Isozaki ist voller Empathie und pflegt ein Spiel fröhlicher Formen, das bei ihm nie zu einem festen Stil wurde. Da gibt es das zeitlose und schlicht moderne Bürohaus des Allianz Towers in Mailand – ebenso wie das National Convention Center in Doha, dessen Dach von riesigen stilisierten Ästen und Bäumen getragen wird. Oder die Volksbank in Berlin am Potsdamer Platz als eine ocker-beige Nachgeburt der Postmoderne.

Der humanistische Ansatz, der in der Renaissance formuliert wurde, sei aus der Architektur verschwunden, sagt Arata Isozaki, durch den globalen Neoliberalismus. Er aber kämpfe nach wie vor für das Menschliche in der Baukunst.

Ein kindlich kluger Visionär

Die Pritzker-Jury ehrt den 87-Jährigen heute in Paris als einen kindlich klugen Visionär. Architektur, so hat es Isozaki einmal gefordert, solle die Grundlage jeder Gegenwartsphilosophie sein. Kompromisse seien gefährlich. Kontrovers diskutierte Bauten würden länger leben. Die Debatte als gemeinschaftliche Erfahrung sei für demokratische Gesellschaften unentbehrlich, aber bitte ohne Eitelkeiten, sagt der tatsächlich sehr un-eitle Herr Isozaki.

