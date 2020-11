Der Internationale PEN erinnert an inhaftierte Schriftsteller

Der Druck wächst: Die Freiheit des Wortes ist in vielen Ländern gefährdet. Journalistinnen, Journalisten, Autoren, Autorinnen, Blogger und Bloggerinnen, Kunstfördererinnen, Kunstförderer, Verlegerinnen und Verleger werden wegen ihrer Recherchen verfolgt, getötet oder wegen Kritik an Machthabern inhaftiert. Weltweit machen die PEN-Zentren deshalb auf ihr Schicksal aufmerksam. Insbesondere am heutigen Tag des inhaftierten Schriftstellers, der 1980 vom Writers in Prison Committee (WiPC) des Internationalen PEN ins Leben gerufen wurde. Ralf Nestmeyer ist Vizepräsident des deutschen PEN und Writers-in-Prison-Beauftragter, Barbara Knopf hat mit ihm über die Situation der Verfolgten und Inhaftierten gesprochen.

Barbara Knopf: Herr Nestmeyer, wenn Sie auf dieses Jahr blicken: Es war kein gutes Jahr für die Meinungsfreiheit?

Nein, das war kein gutes Jahr für die Meinungsfreiheit. Aber auch die letzten Jahre waren in dem Sinne nicht besser. Man hat tendenziell das Gefühl, es verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. Zum einen hat man den Eindruck, dass die Demokratie in Bedrängnis geraten ist, Stichwort Hongkong. Oder Diktatoren und Despoten, Erdoğan in der Türkei, Lukaschenko in Belarus, das nimmt zu. Und das erhöht natürlich den Druck oder hält ihn beständig hoch auf die Meinungsfreiheit.

Jedes Jahr stellt der PEN fünf Fälle ins Licht der Öffentlichkeit an diesem Tag des inhaftierten Schriftstellers. In diesem Jahr kommen die Betroffenen aus China, der Türkei, Peru, Uganda und dem Iran, also nicht aus dem uns derzeit präsenteren Belarus zum Beispiel. Wie werden diese Fälle ausgewählt?

Das wird ausgewählt in London, in der Zentrale des Internationalen PEN, zusammen mit den nationalen PEN-Zentren, zirka 150 weltweit. Wenn diese alle ihren Fokus auf die fünf Fälle richten, erreicht man eine hohe Medienaufmerksamkeit und kann einen gewissen medialen Druck ausüben, um die Freilassung einzufordern.

Sie stellen zum Beispiel die uigurische Dichterin Chimengül Awut vor, die in ein Umerziehungslager kam. Lenkt da der Internationale PEN den Blick darauf, dass in China eine Kulturauslöschung im Gang ist?

Letztendlich schon. China gehört zu den Staaten, die am meisten Druck seit langem ausüben. Viele Sachen dringen nicht an die Öffentlichkeit. Ganz besonders sind Minderheiten unter Druck, sei es in Tibet, in der Mongolei oder die Uiguren sind betroffen. Da wird mit allen Mitteln versucht, die auf Kurs zu bringen. Sobald Sachen veröffentlicht werden, werden Autoren in Umerziehungslager verhaftet. Da ist China, was die auf Meinungsfreiheit anbelangt, ziemlich weit hinten in der Rangliste.

Die Türkei – das ist in Deutschland präsenter, dass es dort viele Fälle der Verfolgung von Autoren gibt, von Ahmet Altan bis Aslı Erdoğan. Da wurde der Verleger und Kulturförderung Osman Kavala ausgewählt. Der sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul.

Genau. Osman Kavala ist so ein Beispiel als Verleger und Kulturmäzen. Er hat in keinster Weise irgendetwas getan, was auch nur ansatzweise dafür führen könnte, dass man ihn ins Gefängnis setzt. Er ist in diesem Hochsicherheitsgefängnis, wurde kurzzeitig entlassen und sofort wieder inhaftiert. Und wir – auch der deutsche PEN – haben uns seit langen Jahren für Osman Kavala immer wieder stark gemacht. Und wir hoffen, dass durch den erneuten Druck etwas in Bewegung kommt. Aber leider haben wir in der Türkei allein an Journalisten eine hohe zweistellige Zahl, die aktuell im Gefängnis sitzt. Einen weiteren anderen Fall haben wir im Iran: Die Schriftstellerin Sedighe Vasmaghi hat eine Petition gegen Polizeigewalt unterzeichnet. Erschreckend ist natürlich, mit welchen Methoden gegen Kritiker vorgegangen wird. Mit Scheinargumenten und Scheinvorwürfen wird gearbeitet, egal in welchem Land, um jemanden mundtot zu machen. Es ist ganz schwer, da dagegenzuhalten. Wir versuchen das immer wieder, aber einfach ist es nicht.

Welche politische Wirkmächtigkeit haben Sie denn?

Es ist schon immer von Erfolg gekrönt, dass die Autoren, die da im Fokus standen, dann kurz darauf freigekommen sind. Das hatten wir im Fall von Enoh Meyomesse, das war auch ein Autor aus Kamerun, der dann nach Deutschland kam und als Writers-in-Exile-Stipendiat beim Deutschen PEN lebte. Das hatten wir im letzten Jahr mit Stella Nyanzi, eine weitere Autorin aus Afrika. Die wurde auch kurz darauf freigelassen. Oder ein Jahr zuvor Oleg Senzow, der Filmemacher und Autor aus der Ukraine. Also es hat durchaus schon eine Wirkung. Leider nicht bei allen Fällen. Aber es kommt auch immer bei den Autoren im Gefängnis an, wenn ihr Fall im Fokus steht und sich da weltweit Leute für sie engagieren.

Auch Investigativjournalisten werden sehr eingeschüchtert. Da stellen Sie an dem heutigen Tag des inhaftierten Schriftstellers die peruanische Investigativ-Journalistin Paola Ugaz vor.

In Peru hat sie Machenschaften einer konservativ-katholischen Laienbewegung aufgedeckt: Gehirnwäsche, psychische Gewalt, sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen. Die überziehen sie jetzt mit Verleumdungsklagen. So versucht man immer wieder missliebige Autoren mundtot zu machen, auch in Deutschland. Da gibt es ein Buch im Christoph Links Verlag, "Völkische Landnahme", über den Versuch rechter Kreise, Einfluss in Ostdeutschland zu gewinnen. Da wurden die Autoren auch mit verschiedensten Klagen überhäuft, um sie letztendlich mundtot zu machen.

Sie haben ja auch eine sogenannte Caselist auf der Internetseite des Deutschen PEN, wo gebündelt die aktuellen, aber auch die vergangenen Fälle, auch Morde, aufgelistet sind. Es ist wie eine nüchterne Gegenanklage?

Wir versuchen, die ganzen Fälle zusammenzufassen und alljährlich diese Caselist herauszugeben, zu aktualisieren. Nur so kann man diese ganze Bandbreite von Unterdrückung und Verfolgung der Autoren und Schriftstellerinnen weltweit irgendwie dokumentieren. Inhaftierungen, Gefängnisstrafen, teilweise bis zu Folter, in arabischen Ländern Auspeitschungen, die Bandbreite ist ja sehr groß. In Mexiko zum Beispiel dokumentieren wir ganz andere Fälle, da gibt es keine Writers-in-Prison, da gibt es Writers-in-Grave. Allein im letzten Jahr sind sechs Autoren in Mexiko ermordet worden, weil sie über Korruption berichtet haben, das war Leuten nicht recht, dann wird kurzerhand der Autor umgebracht. Das ist jetzt keine allumfassende Liste. Da gibt es immer wieder auch Fälle, die überhaupt nicht genannt werden. Beispiel China. Da weiß zum Beispiel auch Amnesty International nicht, wie viele Todesurteile jährlich vollstreckt werden. Und so wissen wir auch nicht, wie viele Autoren in China irgendwie in einem Gefängnis verschwinden.

Das einzig Positive daran ist, dass es bestätigt, dass das Wort eine Macht hat.

Klar, das fürchten ja auch die Machthaber. Deswegen wollen sie alle die Autoren zum Schweigen bringen. Sie fürchten sich natürlich vor der Kritik und Stellungnahmen kritischer Persönlichkeiten. Nur deswegen kommt es zu diesen Strafsystemen und den Druck, der da ausgeübt wird.