Der Hype um digitale NFTs: Das war das Kunstjahr 2021

"Ob diese Datei das wert ist, das ist gar nicht entscheidend", sagt Kunst-Journalist Kolja Reichert. "Die Frage ist, ist dieser historische Moment dieses Geld wert? Klar, der historische Moment, in dem ich 69 Millionen Dollar für eine jpg-Datei ausgebe, der ist ungefähr 69,36 Millionen Dollar wert." Was man dafür bekomme seien "Bragging Rights", Angeberrechte.

Der Journalist Kolja Reichert hat im Herbst ein Buch über den neuen Trend zu NFTs veröffentlicht. In "Krypto-Kunst. Digitale Bildkulturen", erschienen beim Wagenbach-Verlag, zieht er eine kritische Zwischenbilanz des neuen Hypes in Sachen digitaler Bildrechte. Tatsache ist, dass es digitale Kunst schon seit über 50 Jahren gibt, man denke nur an Pioniere wie Nam Jun Paik oder Bruce Nauman, dass sie aber erst jetzt, in Verbindung mit Rechte-Erwerbungen im Netz, preislich durch die Decke geht. Dabei sei einmal erwähnt, dass die dafür notwendigen Blockchains bei ihrer Erzeugung eine ganze Menge Energie kosten. Die Interessenten sind nicht die traditionellen Sammlerinnen und Sammler, die sich an einem schönen Objekt für ihre Wohnung erfreuen.

Kunst- oder Spekulationsobjekt?

Neue netzaffine NFT-Erwerberinnen und –erwerber sind in der Regel jünger und müssen jetzt, wie Kolja Reichert meint, im Angebot die Spreu vom Weizen trennen: "Wir haben es eigentlich mit dem zu tun, was man immer schon Hobbykunst genannt hat." Es sei zu beobachten, wie sich im Internet alle Hobbyateliers öffneten und jeder versuche, im Nebenerwerb noch etwas Geld zu verdienen. Weil man diese Hobby-Kryptokunst aber nicht an die Wand hängen kann, oder die Entwurfsskizze für einen Stuhl eben noch nicht der Stuhl selbst ist, betrachten viele Käufer die NFTs zunächst als Wertanlage, die man später gern teurer weiterverkaufen möchte. Doch wird das bei "Hobbykunst" auch immer klappen? Wer bleibt als Letzte oder Letzter schlussendlich darauf sitzen? Die Kunsthistorikerin Annette Doms diskutiert auf ihrer Website die Welt der NFTs. Sie sagt, dass sich dahinter wahrscheinlich ein Fetisch verberge: "Man glaubt an Krypto, man glaubt an die Wertsteigerung, man glaubt an das ganze System und man nutzt es innerhalb einer bestimmten Community."

Kennerinnen und Kenner der Wirtschaftsgeschichte werden jetzt vielleicht an das 19. Jahrhundert in München denken, an das irgendwann mal zusammenbrechende Kredit-Schneeballsystem der Adele Spitzeder. So etwas ist dem "Hype zu Krypto" auch schon eingeschrieben. "Bei NFT geht es in erster Linie um das Eigentum", sagt Doms. Es entwickle sich hierbei eine eigentumsorientierte Wirtschaft, ähnlich zur analogen Welt. "Die Mona Lisa ist auch zu 99 Prozent viral, aber es gibt sie eben nur ein Mal. Es geht also um diese Einzigartigkeit und natürlich auch um eine ganz neue Community, die sich um die NFT-Thematik herum aufbaut und ganz anders tickt als die analoge Welt."

Im deutschen Kunsthandel sind die NFTs noch nicht wirklich angekommen. Außer beim Auktionshaus Van Ham in Köln. Dort wirkt Markus Eisenbeis nach seinen ersten NFT-Auktionen eher nachdenklich: "Ist das wirklich Kunst? Das würde ich so nicht sofort unterschreiben. Es ist ein Markt. Es gibt Parallelen zur Kunst natürlich: Prestige, das ich etwas habe, was andere nicht haben können. Es kann Anlageaspekte haben." Weil die Werte enormen Schwankungen unterliegen, müsse man "den spekulativen Gedanken" aber "sicherlich mit großer Vorsicht genießen."