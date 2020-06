Der "Herr der Hühner" Peter Gaymann wird 70

Eine tragische Szene ist das auf dieser Zeichnung: Man sieht ein Huhn, plattgefahren, mitten auf der Straße, Kommentar der trauernden Hühnerkolleginnen außen herum: "Sie war sich so sicher, dass die Münchner am Wochenende alle brav zu Hause bleiben." In diesem Corona-Cartoon steckt die ganze Problematik der frühen Zeit des Lockdowns – die verschiedenen Privilegien von Stadt und Land, die Nöte: Zuhausebleiben oder Ausflugsstrom an den See, die Frage: Opfer oder privilegiert? Gezeichnet hat dieses "Corona-Trostpflaster" natürlich Peter Gaymann, Cartoonist und Herr der Hühner. Heute wird der gebürtige Freiburger, der im oberbayerischen Schäftlarn lebt, 70 Jahre alt: Barbara Knopf hat mit Peter Gaymann gesprochen.

Barbara Knopf: Herr Gaymann, Sie bekämpfen Corona mit Humor und Hühnern, täglich ein Huhn?

Peter Gaymann: Ja, ich habe seit dem ersten Tag des Lockdown bis Pfingsten jeden Tag ein sogenanntes "Trostpflaster-Cartoon" gezeichnet und auch gleich gepostet. Ich dachte, alles, was jetzt passiert, muss auch gleich mal unter die Leute. Denn wer weiß, ob das im nächsten Jahr noch jemand sehen will?

Sehr schön ist ja auch folgendes Cartoon: Zwei Hühner, beide ohne Mundschutz. Das eine brüllt das andere durch ein Megafon an: Bleib gesund! Lässt sich über das Huhn besser über menschliche Schwächen nachdenken?

Ich male Hühner, aber oft auch Menschen. Ich mache ja beides. Ich habe auch den Wunsch, ganz bestimmte Charaktere zu zeichnen: Dicke, Dünne, Junge, Alte, Kinder, die gestressten Mütter, die Homeschooling machen, die Väter im Homeoffice und so weiter. Das sind individuell ausgearbeitete Figuren. Während die Hühner immer Hühner sind.