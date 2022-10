"Der helle Wahnsinn": Das erlebte Karl May in München

Insgesamt sieben Mal kam Karl May (1842 - 1912) nach München und er dürfte es nicht bereut haben: Hier waren seine Fans besonders begeisterungsfähig, wie Wieland Schnürch recherchiert hat, der Herausgeber eines soeben erschienen Buchs über die Aufenthalte des Erfolgsschriftstellers an der Isar: "Die Auftritte 1897 und 1898 insbesondere im damaligen Hotel Trefler in der Sonnenstraße ähnelten Events wie dem von Michael Jackson im Hotel Bayerischer Hof. Da haben sich hunderte von Fans versammelt, so dass Polizei und Feuerwehr anrücken mussten, um mit der Wasserspritze das Publikum auseinanderzutreiben, damit die Trambahn da durchfahren konnte."

Zwei Nachmittage Audienz im Königshaus

Der Autor habe in seiner Herberge "Massenaudienzen" abgehalten, und zwar mehrere Tage hintereinander: "Je mehr darüber berichtet wurde, desto mehr Leute sind hin gepilgert." In späteren Jahren habe Karl May bei seinen München-Besuchen, einem "Sehnsuchtsort" für ihn, allerdings Wert auf eine gewisse Anonymität gelegt. Dabei sei er sogar zwei Mal zur Audienz vom damaligen bayerischen Königshaus empfangen worden: "Da hat die ganze Familie jeweils einen Nachmittag mit ihm geplaudert."

Auf Druck seines an der Tagesaktualität interessierten Verlegers verfasste Karl May übrigens einen umfangreichen, fünfbändigen Roman, "Der Weg zum Glück", über den Märchenkönig Ludwig II. und dessen Tod im Starnberger See. Da besonders unterhaltsam, wie sich der sächsische Autor in den bayerischen Dialekt "eingearbeitet" habe, so Schnürch: "Es war ihm später peinlich, es war ein Stoff der gröbsten Art. Vom Dialekt hatte er nur als Tourist eine Ahnung. Das Bayerisch hat er sich erfunden, wenn man das heute liest, kugelt man sich vor Lachen. Das ist der helle Wahnsinn."

"Man kann sich seine Fans nicht aussuchen"

Im Deutschen Theater gab es nach dem Tod des Schriftstellers auch eine erste Theaterfassung von "Winnetou", und zwar in drei Akten für die jeweils vorliegenden drei Bände. In den Isarauen wurden "Karl-May-Feste" gefeiert. Dabei sei die frühe Anhängerschaft des Abenteuer-Autors durchaus "braun angehaucht" gewesen, was im Buch auch "kritisch gewürdigt" werde, so Schnürch: "Naja, man kann sich seine Fans nicht aussuchen. Karl May ist nicht dafür verantwortlich, wer ihn später alles vereinnahmt hat, insbesondere nicht in den stark bearbeiteten Fassungen der zwanziger und dreißiger Jahre. Es war ja so gut wie kein originaler Karl-May-Text mehr erreichbar, weil die Bände leider unter verengtem nationalistischen Gesichtspunkt auf Jugendliteratur getrimmt wurden, so dass man da alles mögliche hineindeuteln konnte."

Karl May sei "friedliebend und antinationalistisch" gewesen, versichert der Fachmann dem BR: "Von der ganzen Ideenwelt her musste man sich den schon sehr zurechtzimmern, damit er bei den Nazis reingepasst hat." Die im Sommer über Wochen hinweg geführte Debatte um die "Winnetou"-Romane, die Kritiker als rassistisch und kolonialistisch empfanden, verfolgte Schnürch eher gleichmütig: "Ich rege mich darüber nicht auf, denn diese Modelle kultureller Einschränkung, die es da gibt, meist ideologischer Art, die gab es schon immer in der Kulturgeschichte, die kommen und gehen. Da werden Versuche gemacht, etwas aus der Vergangenheit zu löschen, die Kulturfreiheit einschränken. Das gab es immer, aber die Versuche haben sich nie durchgesetzt, die Kultur ist viel stärker."

Schnürch verweist auch darauf, dass die meisten "Winnetou"-Filme der sechziger Jahre in München uraufgeführt wurden, wie auch die Satire-Fassung von Bully Herbig, wie auch die dreistündige Biografie des Kunstfilmers Hans-Jürgen Syberberg aus dem Jahr 1974.

Zu den Themen im Buch gehören neben den erwähnten Audienzen bei den Wittelsbachern und den Massenevents an der Sonnenstraße auch die Karl-May-Szene der NS-Zeit, die Aufbereitung der Stoffe für Bühne, Film und Fernsehen und eine Biografie des Karl-May-Experten Franz Kandolf.

Vom 6. bis 9. Oktober tagt die Karl-May-Gesellschaft in München.

"Karl May und München. Der Schriftsteller und seine Spuren zwischen Isar und Bavaria", Herausgeber: Wieland Schnürch, Karl-May-Verlag Bamberg/Radebeul, 336 Seiten, 39 Euro.