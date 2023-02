Der hadernde Komiker: Zum 75. Todestag von Karl Valentin

"Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit". Oder "Die Zukunft war früher auch besser!" – viele Karl-Valentin-Sätze sind zu geflügelten Worten geworden. Auch dieser: "Fremd ist der Fremde nur in der Fremde."

Typisch für Karl Valentins Humor: seine Sprachkapriolen. Sein fast schon obsessiver Drang, die Worte beim Wort zu nehmen, sich vorsätzlich in im Doppel- und Widersinn der Sprache zu verheddern und mitunter sogar in einzelne Buchstaben zu verbeißen: "Semmelnknödeln".

Anarchischer Zerpflücker von Worten

Der bedeutende Theaterkritiker Alfred Kerr, ein Zeitgenosse Karl Valentin, nannte den Münchner Volkskomiker zutreffend einen "Wortezerklauberer". Valentins Manie, die Sprache zu zerpflücken, hat etwas Anarchisches, Zersetzendes – weil er Sprache als Instrument unseres Denkens zerlegt. Und damit die Welt- und Gesellschaftsordnung in Frage stellt. Damit ragt er aus der populären Unterhaltungskultur seiner Zeit turmhoch hinaus. Bert Brecht verehrte Karl Valentin. Und Samuel Beckett urteilte, Karl Valentin sei ein "wahrhaft hochkarätiger Komödiant, der Depression ausstrahlt."

Beckett erlebte Karl Valentin während einer Deutschlandreise auf der Bühne, traf ihn sogar persönlich und verdankte ihm wesentliche Anregungen für sein Theater des Absurden. In jüngerer Vergangenheit berief sich Christoph Schlingensief auf Karl Valentin. Theaterregisseur Herbert Fritsch inszenierte vor ein paar Jahren einen Valentin-Abend am Hamburger Schauspielhaus, vor kurzem auch Claudia Bauer am Münchner Residenztheater. "Ich finde Karl Valentin interessant als den Phobiker, den Ängstlichen, den ständig mit der Welt hadernden, den finde ich interessanter als jetzt den lustigen Komiker, der lustige Sketche geschrieben hat. Also so sehe ich den halt gar nicht, sondern ich sehen ihn eigentlich eher als großen Leidenden in schrecklichen Zeiten."

Unter seinen Albernheiten lauert der Abgrund

Karl Valentin wurde 1882 in der Münchner Vorstadt Au geboren. Er hatte drei Geschwister, die alle im Säuglings- oder Kindesalter starben. Auch er selbst sprang dem Tod mehrfach von der Schippe: Überlebte als Baby die damals meist tödliche Diphterie, brach beim Schlittschuhlaufen als Knabe ins Eis ein und wäre fast ertrunken. Vermutlich liegt es daran, dass unter seinen Albernheiten meist der Abgrund lauert. "Wissen’S, i kannt scho no lustiger sei, aber des will ma ja net, dass sich die Leut‘ totlachen."

Über fast drei Jahrzehnte genoss Karl Valentin zusammen mit seiner Partnerin Liesl Karlstadt ungeheure Popularität. Er trat auf Kabarett- und Theaterbühnen auf, drehte Filme, machte Schallplattenaufnahmen. Der Krieg bedeutete für ihn dann einen Knick seiner Karriere. Sein Comeback wurde ein Fiasko. Neue Nummern, die er in den Nachkriegsjahren fürs Radio aufnahm, steckten voller Nihilismus, weshalb es zu Hörerprotesten kam.

Auf Drängen des Publikums wurden Valentins Sketche bald aus dem Programm genommen. Er starb kurz darauf, ausgezehrt und resigniert, an einer Lungenentzündung. Letzte bittere Pointe seines Lebens: Der 9.Februar 1948 war ausgerechnet ein Rosenmontag.