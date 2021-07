Der große Intellektuelle Roberto Calasso ist gestorben

Er war mit Ingeborg Bachmann befreundet und ähnlich wie Claudio Magris ein großer europäischer Intellektueller: Der große italienische Publizist und Verleger Roberto Calosso. Am Donnerstag ist er im Alter von 80 Jahren gestorben, wie der Suhrkamp Verlag mitteilte.

Adelphi – der Suhrkamp-Verlag Italiens

Bei Suhrkamp erscheint seit 1983 ("Der Untergang von Kasch") eine ungewöhnliche Enzyklopädie von Roberto Calasso und in Italien hat der Schriftsteller einen vergleichbar bedeutenden Verlag gegründet: die Editione Adelphi. Zusammen mit Luciano Foà rief er in Mailand diesen Verlag ins Leben und sorgte in der postfaschistischen, national eingeigelten Nachkriegszeit dafür, dass die Italiener wieder internationalen Anschluss fanden und einstiegen in die großen Debatten der Zeit.

Bei Adelphi erschien Literatur aus aller Welt, von Nabokov und Borges über Kundera bis Bolano. Die Palette der Themen reichte von Nietzsche über Ritual- bis zu Hirnforschung, Mythen und Entdeckungsreisen in verschollene Welten des Bewusstseins eingeschlossen. Noch heute ist der Verlag Adelphi eines der bedeutendsten unabhängigen Verlagshäuser Italiens.

Unterwegs in anderen Welten

Als Schriftsteller faszinierten den 1941 in Florenz geborenen Calasso gleichermaßen die Moderne wie die Mythen aus aller Welt: In "Die Hochzeit von Kadmos und Harmonia" (1990) schrieb er sich förmlich in die griechische und die indische Sagenwelt hinein und schuf so eine unvergessliche Bilderwelt, eine neue Wirklichkeit: "Im Denken gibt es keine Entwicklung, sondern mitunter - an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten - eine Konzentration, Verdichtung und Kristallisation", schreibt Calasso.

Fleisch essen?

Auf diesen Umwegen über alte Mythen, Geschichten und Riten gelangt Calasso immer wieder zu den verblüffendsten Gegenwartsanalyen: Im vergangenen Jahr kam "Der Himmlische Jäger", der neunte Band von seiner Enzyklopädie heraus, die er 1983 mit "Der Untergang von Kasch" begonnen hatte. In diesem letzten Band analysiert er das Pathos der Jagd, die Beziehung von Jäger und Beute, Jäger und Opfer, Tötung und Schuld und kommt zu einem Ergebnis, das direkt die Frage nach unsere vegetarischen Zukunft betrifft: "Es gab eine Zeit, in der die Menschen (und ihre Vorfahren mit den zahlreichen lateinischen Namen) Früchteesser waren. An einem gewissen Punkt entdeckten sie, dass sie das Fleisch toter Tiere essen konnten. Es war ein traumatischer und unumkehrbarer Übergang. Sich dem Verlangen, Fleisch zu essen, entgegenzustellen, heißt auch, sich einer langen Vergangenheit entgegenzustellen." In den Feuilletons wurde "Der Himmlische Jäger" als Buch von "urtümlicher Wucht" (Süddeutsche Zeitung) gefeiert.

Roberto Calassos bekanntesten Bücher sind "Die Hochzeit von Kadmos und Harmonia" (1988), "Die Literatur und die Götter" (2001), "Das Rosa Tiepolos" (2006) und "Der Traum Baudelaires" (2008). Er hat mehrere Preise bekommen, darunter 2008 den Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung.

Calasso lebte mit seiner Ehefrau, der Schriftstellerin Fleur Jaeggy in Mailand, wo er jetzt gestorben ist.