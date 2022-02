Der Glaube an Himmel und Hölle verschwindet in Deutschland

"Oh Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen." So heißt es und hieß es jahrhundertelang bei katholischen Begräbnissen in Bayern. Doch die Zeiten ändern sich: In Deutschland und vielen anderen Ländern scheint der Glaube an ein Leben nach dem Tod langsam zu verschwinden.

In unterschiedlichen Befragungen zeigt sich das deutlich: 2005 waren es noch 45 Prozent der Befragten, 2021 nur noch 31 Prozent, die an eine Existenz nach dem Tod glauben. Selbst in Religionsgemeinschaften glauben nicht alle daran: Laut einer Studie der Konrad Adenauer Stiftung sind es 68 Prozent der befragten Muslime, 62 Prozent der Katholiken, und nur noch 42 Prozent der Protestanten.

Uralter Glaube and das Jenseits

Dabei ist der Glaube an ein Leben nach dem Tod wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst, sagt der Religionswissenschaftler Michael von Brück: "Die grundlegende Vorstellung ist die, dass das Leben ein Kontinuum ist und dass das, was der Mensch jetzt erlebt, wichtig ist. Also das was, was ich jetzt tue, was ich denke, wie ich handle, das hat Bedeutung, und zwar nicht nur für diese 60, 70, 80 Jahre, die ich lebe, sondern für die Zukunft."

Wiedergeburt und Wiederauferstehung

Michael von Brück hat ein Buch über das Sterben und die damit verbundene spirituelle Praxis geschrieben. Die Vorstellungen über das Jenseits sind vielfältig, so Brück. Ob "in Gestalt eines wiedergeborenen, also inkarnierten Körpers oder eben im Zustand eines Lebens nach dem Tode, sei es erfreulich oder unerfreulich. Himmel und Hölle."

Im Hinduismus und Buddhismus findet man die Idee der Wiedergeburt, dass man als Mensch, Tier, Gespenst oder Dämon wiedergeboren wird. Die Art der Wiedergeburt hängt davon ab, wie man sein Leben gelebt hat.

Die Idee von Himmel und Hölle

Im Judentum gab es die Vorstellung, dass Menschen nach dem Tod in eine Art Schattenreich eingehen, ein Ort, an dem es eigentlich weniger Leben gibt als im Diesseits. Ab dem dritten vorchristlichen Jahrhundert verändert sich diese Vorstellung – und die Idee der Wiederauferstehung des Menschen gewinnt an Raum.

Diese übernehmen das Christentum und der Islam. In unterschiedlichen Variationen. Nach der Wiederauferstehung, ob rein seelisch oder leiblich, lebt der Mensch in Himmel oder Hölle weiter. Hier gehen die Meinungen und konfessionellen Traditionen natürlich auseinander.

Der Tod als natürliches, biologisches Ende

Für manche Menschen sind solche Vorstellungen überhaupt nicht greifbar, sagt Norbert Fischer. Der Kulturwissenschaflter beschäftigt sich an der Universität Hamburg damit, wie in unserer Gesellschaft mit Tod und Trauer umgegangen wird: "Diejenigen, die an ein biologisches Ende glauben, gehören einer sehr rationalen Gruppe von Menschen an, die eher wissenschaftlich, häufig naturwissenschaftlich geprägt sind und die vollkommen säkularisiert sind, also jegliche christlichen Traditionen und Bindungen aufgegeben haben. Diese Entwicklung fangen ja im 19. Jahrhundert an mit der materialistischen Philosophie. Sie laufen dann weiter über die Freidenker Vereinigungen oder über die heutigen humanistischen Verbände, wo eine bewusst rationale Weltanschauung vertreten wird, wo der Tod als natürliches, biologisches, definiertes Ende dargestellt wird."

Der reine Rationalismus ist selten

Dennoch zweifelt Norbert Fischer daran, dass Menschen, die nicht an ein Jenseits glauben, in der Mehrheit sind, wie es viele Studien nahelegen: "Es erfordert einen hohen intellektuellen Aufwand, den reinen Rationalismus zu vertreten, dass der Tod also das biologische Ende ist. Die meisten möchten auch eine symbolische Bedeutung im Lebensende. Sie möchten ein Vermächtnis hinterlassen, das weiterwirkt über ihren Tod hinaus."

Private Jenseitsvorstellungen

Die Vorstellungen über das Leben danach haben sich nur verändert, sagt Norbert Fischer. Spezifisch religiöse Vorstellung von Himmel und Hölle sind seltener geworden, doch inzwischen gibt es eine Vielzahl an privaten Jenseitsvorstellungen, die sich unterschiedlich ausdrücken: In Liedern, Gedichten oder digitale Andachtsseiten, die an Verstorbene erinnern sollen. In selbst geschaffenen Ritualen und der Idee, dass man doch irgendwie weiterexistiert nach dem Tod. Für die meisten bietet der Glaube an ein Leben nach dem Ton, in welchen Bildern auch immer, Trost und Zuversicht.

Weit verbreitete Angst vor dem Tod

Für manche Menschen spendet auch der Glaube an das Nichts Trost, sagt Norbert Fischer: "Zu wissen, dass keine weitere Prüfung kommt, dass man alles geleistet hat, was zu leisten war und ist, jetzt wirklich ein Ende gibt."

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa aus Erfurt zeigt jedoch: Die Angst vor dem Tod ist weit verbreitet. Bei den 18 bis 29-Jährigen sind es ganze 72 Prozent. Da kann eine Auseinandersetzung mit dem Tod nur helfen: Ob man daran glaubt, dass danach das ewige Leben kommt. Oder ein beruhigendes Nichts.

