Der geteilte Picasso: Zwei Sichten auf einen Maler in Köln

Ein düsteres Gemälde hängt als Blickfang im Eingangsbereich. Es zeigt: Tote Leiber - ineinander verknotet, eine gefesselte Hand ragt schemenhaft aus dem Gemenge hervor. Pablo Picasso setzte sich 1944 kritisch mit den Greueln der Nazizeit auseinander. Eine klare politische Botschaft. Wohl deshalb blieb sein Gemälde „Das Leichenhaus“ in Westdeutschland lange Zeit unbekannt, sagt Julia Friedrich, Kuratorin der Ausstellung im Museum Ludwig: "Es fängt an mit einem wichtigen Werk von Picasso Das Leichenhaus. Und dann zeigen wir, dass er das Bild dann der Résistance und den Résistance Kämpfern geschenkt hat, damit sie dann auch Geld für ihre Bewegung generieren konnten. Wir zeigen viele politische Bilder, die im Westen nicht so bekannt sind. Und wir zeigen aber auch Bilder, die vielleicht hier nicht politisch gelesen worden sind, aber in der DDR eben schon."

Julia Friedrich betreut seit Jahren die umfangreiche Picassosammlung im Museum Ludwig. Dabei fiel ihr auf, wie unterschiedlich Picasso in BRD und DDR rezipiert wurde. Ostdeutschland betrachtete Picasso, der 1944 der kommunistischen Partei beitrat, als einen der ihren. Westdeutschland hingegen verehrte Picasso als Malergenie, als Individualist, als Titan mit unbändigem Schaffensdrang. Seine Mitgliedschaft in der KP blendete der Westen lieber aus, wie Julia Friedrich betont: "Dann wird das eben nicht mehr thematisiert, quasi totgeschwiegen oder nicht mehr angesprochen. Das heißt Picasso hatte auf beiden Seiten der Mauer seine Funktion. Und im Westen war es die, dass er die Ideologie der Freiheit, der Freiheit der Künste oder auch die, mit den Frauen umzugehen, wie er wollte oder vor allem in der Kunst, symbolisiert hat. "

Eine Reise in den Kalten Krieg

Der Ausstellungsbesuch gleicht einer Reise in die Zeit des Kalten Krieges. Sowohl BRD als auch DDR schätzen Picasso, allerdings auf unterschiedliche Weise: Das zeigt auch die Auseinandersetzung mit Picassos „Guernica“, Monumentales Beispiel der Antikriegskunst. 1955 wird das Original im Haus der Kunst zum einzigen Mal in Deutschland in München gezeigt. Doch es dient in der BRD nicht der Aufklärung über die Luftangriffe der deutschen Legion Condor auf den baskischen Ort Guernica. "Das ist besonders auffällig", sagt Kuratorin Julia Friedrich, "wenn so ein Bild, das die Verbrechen der Legion Condor zeigt, im Haus der Kunst in München präsentiert wird und dieser Zusammenhang ausgeblendet wird, so dass sich die deutschen Besucher, die dieses Bild angucken, mit den Opfern auf dem Bild identifizieren können, obwohl sie dem Kollektiv der Täter angehört haben."

In der DDR wurde Guernica hingegen als Mahnmal für den Frieden interpretiert, wie ein Fernsehbeitrag über eine Ausstellung rund um das Gemälde belegt. Eigens vom Künstler Eran Schaerf entworfene Einbauten stellen Schriften, Ausstellungskritiken oder Filme gegenüber. Wie sehr beide Staaten Picasso durch die ideologische Brille sahen, belegt auch ein Porträt der Malerin Francoise Gilot. „Frau im Lehnstuhl“ heißt es im Westen, in Ostdeutschland, aber auch in Polen: „Frau mit polnischer Jacke“. Picasso malte seine damalige Ehefrau nach dem Besuch eines Friedenskongresses in Polen. "Warum ist sie bei uns so entpolitisiert? Und warum heißt sie in Polen Frau in polnischer Jacke?", fragt sich Kuratorin Julia Friedrich: "Was hat diese Jacke mit diesem Besuch zu tun, den er dort über zwei Wochen gemacht hat? Wen hat er da getroffen? Und wie hat das seine Kunst dann auch weiter beeinflusst? Und ja, das sind eigentlich alles wichtige Informationen."

Peter Ludwig als Vermittler

Als Vermittler zwischen den Staaten trat Peter Ludwig auf. Der Schokoladenfabrikant und Mäzen aus Aachen verlieh 1977 Teile seiner Picasso-Sammlung an die Ostberliner Nationalgalerie. In einem Interview im DDR-Fernsehen begründete er diesen Schritt: "Ich glaube, dass Kunst ihrer Natur nach für die Öffentlichkeit bestimmt ist und der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte, von diesem Gesichtspunkt habe ich mich leiten lassen."

Picasso wird in Köln nicht in die eine oder andere Ecke gedrängt, freigelegt wird aber der historische Hintergrund seiner Rezeption. Originalwerke sind in der Ausstellung nur wenige zu sehen. Dafür aber jede Menge Reproduktionen, Lektüre- und Filmmaterial. Wer sich Zeit nimmt, lernt viel: über das Wahrnehmen und über die jüngere Geschichte, die auch den Blick auf die Kunst geprägt hat.