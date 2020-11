Der gefährlichste Giftcocktail unserer Zeit

Wird sich der Schrecken wiederholen? Die Fassungslosigkeit von vor vier Jahren, als der sich durch den Wahlkampf brüllende Vulgär-Tiger, Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten wurde –sogar entgegen seiner eigenen Erwartung? Heute weiß man: Selbst die schlimmsten Vorstellungen wurden übertroffen. Nicht das hohe Amt hat Donald Trump verändert, gezähmt, aus ihm einen Staatsmann gemacht – Donald Trump hat sämtliche demokratischen Institutionen und politischen Beziehungen niedergemacht. America first ist auch Trumps persönlicher Ego-Ritt. Morgen werden wir wissen, ob das noch weitere vier Jahre so gehen wird oder ob der Demokrat Joe Biden eine Gesellschaft kitten muss, die gegeneinander Stellung bezieht. Früchte einer Politik, die nicht auf Gemeinschaft setzt, sondern auf rücksichtslosen Nationalismus. Der Publizist und ZEIT-Journalist Michael Thumann hat eine Analyse zum derzeit weltweit erstarkenden Nationalismus geschrieben, dem „gefährlichsten Giftcocktail unserer Zeit“, wie er das in seinem Buch „Der neue Nationalismus“ nennt – und natürlich gibt es darin ein Kapitel über Trump. Barbara Knopf hat mit Michael Thumann für die Kulturwelt gesprochen.

Barbara Knopf: Herr Thumann, Trump ist angetreten als Rassist, Sexist, Chauvinist, Populist –als solcher wurde er auch dezidiert gewählt. Ihre These aber ist: zum Nationalisten ist er geworden. Er war es nicht aus Überzeugung,

Michael Thumann: Nein, er war es nicht aus Überzeugung. In einer langen Phase, in der er versuchte, Politiker zu werden – und das geht zurück bis in die 90er-Jahre – hat er sich sowohl mal den Demokraten angeschlossen hat wie auch den Republikanern. Er hat den Demokraten Geld gespendet. Er hat versucht, für die Republikaner als Kandidat anzutreten. Die Tatsache, dass er 2016 mit einem ziemlich konsistenten nationalistischen Programm angetreten ist, hatte vielmehr damit zu tun, dass er Berater hatte, damals wie vor allem der bekannte Stephen Bannon von Breitbart News, die ihm dieses Programm gewissermaßen zusammenstellten. Dinge, die er selber vorher schon einmal gespürt hatte, gingen einher mit dem, was ihm systematisch vorgelegt wurde. Er vermochte dann im Wahlkampf 2016, dieses Ganze in einfachen Worten zu einer wahlkampfgerechten Botschaft zu verbreiten.

Wenn nun ein Land wie Amerika, wie Sie in Ihrem Buch ausführen, eigentlich auf den Patriotismus setzt, nun aber von einem Nationalisten geformt wird -ist das für die Gesellschaft ein Paradigmenwechsel, also ein Bruch mit dem bisherigen Selbstverständnis?

Das ist durchaus ein Schock für die amerikanische Gesellschaft, die ja immer schon so einen flaggenbewerten Patriotismus mit Stolz auf die Nation hatte. Dieser Patriotismus hatte immer etwas Einigendes: Man stand gemeinsam hinter der Armee, man stand gemeinsam für amerikanische Werte. Unter diesem großen Dach sollten sich dann auch alle Amerikaner wiederfinden, egal ob weiß oder schwarz, links oder rechts. Er sollte alle umfassen. Der Nationalismus, den Trump vertritt, und auch die nationalistische amerikanische Tradition, in die er sich dann gestellt hat, ist dagegen eine spaltende. Sie differenziert zwischen Schwarz und Weiß, zwischen '"richtigen, wahren Amerikanern" und "nicht so ganz richtigen Amerikanern". Und dieses wird er benutzen, um genau seine Wählerklientel -die eine Minderheit im Lande ist– weiter mit seinem Programm zu bedienen: Wir ziehen uns zurück aus der Welt. Wir werden nicht mehr zulassen, dass wir für andere zahlen. Wir werden unsere Mauern hochziehen, egal ob im Handel oder in der Migration. Gerade die Einwanderungsfrage spaltet das klassische Einwanderungsland Amerika auf das Furchtbarste. Und das treibt Trump weiter voran.

Es spaltet das Land auch so sehr, dass man mittlerweile tatsächlich befürchten muss, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. Szenen gab es ja schon. Wird sich das noch stärker verhärten?

Das ist die große Befürchtung. Aus der bisherigen Polarität, aus den Aufständen, die wir gesehen haben in den amerikanischen Städten, den bewaffneten Milizen, von denen wir gehört und gelesen haben, könnten womöglich bewaffnete Auseinandersetzungen entstehen. Ich will die Befürchtungen nicht ganz vom Tisch wischen. Ich möchte aber zugleich daran erinnern, dass wir heute natürlich ganz andere Voraussetzungen haben als im neunzehnten Jahrhundert vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Von der Armee ist nicht zu erwarten, dass sie in verschiedene Gruppen zerfällt, die gegeneinander kämpfen. Der Weg von lokalen Auseinandersetzungen und Schießereien mit womöglich furchtbaren Folgen bis zu einem Bürgerkrieg dürfte dennoch sehr, sehr weit sein. Ich halte das für ein nicht vollkommen ausgeschlossenes, aber doch eher weniger wahrscheinliches Szenario nach der Wahl.

Was sind denn überhaupt die neuen Aspekte dieses Nationalismus im einundzwanzigsten Jahrhundert? Der Untertitel Ihres Buches heißt "Die Wiederkehr einer tot geglaubten Ideologie", aber vermutlich hat sie sich ja auch ein bisschen verändert.

Ja, sie hat sich stark verändert. Denn das, was wir aus dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert kennen, sind so Prototypen wie Adolf Hitler, der in frühen Jahren seine Formierung bekam, der in Wiener Männerheimen Nationalismus gelernt hat. Die neuen Nationalisten, wie ich sie nenne, sind Nationalisten, die sich erst im Lauf ihrer Karriere zu einem klaren nationalistischen Programm entscheiden, die an einem bestimmten Punkt in ihrer Laufbahn entdecken: Das ist jetzt die Ideologie, mit der ich persönlich vorankomme.

Klingt ein bisschen wie eine Marketingstrategie.

Ganz bestimmt. Denn diese Art von Polit-Marketing ist etwas, was heute natürlich ganz wichtig ist in einer Zeit, wo man noch wesentlich stärker mit verschiedenen Formen von Medien und eben auch den digitalen Medien arbeiten kann.

Ist Trump eigentlich als spätberufener Nationalist ein Plagiator? Oder ist Trump in seiner Weise, künstlerisch betrachtet, ein Avantgardist?

Ich glaube, dass er sich ganz gewiss Vorbilder angeschaut hat. Putin ist jemand, den Trump in gewisser Weise bewundert. Allerdings ist Trump selbst auch jemand, der ein Schlagwort geprägt hat, nämlich Make America Great Again. Und dieses Schlagwort findet auch wiederum Nachahmer. Der chinesische Präsidenten Xi Jinping mit seinem großen chinesischen Traum sieht sich durchaus an, was Trump in Schlagwörter verwandelt hat. Ich würde sagen, dass sich diese neuen Nationalisten gegenseitig beobachten und voneinander lernen.

Der Erfolg eines Nationalismus, wie ihn unter anderem Trump benutzt, ist auch auf Angst und Opferkult aufgebaut.

Der Opferkult ist ganz eng verbunden mit Trump, denn das war immer seine Botschaft: Ihr seid Opfer, weil die anderen euch schlecht mitgespielt haben. Die Vereinigten Staaten sind das Opfer, weil die ganze Welt, die Vereinigten Staaten ungerecht behandelt hat. Und ich bin das Opfer, weil man mir immer übel mitgespielt hat, mich nie ernst genommen hat und immer versucht hat, mich rauszudrängen. Und jetzt bin ich Präsident. Diese Verknüpfung von dem individuellen Opferstatus mit dem kollektiven Opferstatus der Anhängerschaft ist genau das, was die Schlagkraft dieses neuen Nationalismus ausmacht. Es sind neue Nationalisten wie Wladimir Putin, Tayyip Erdogan, auch Viktor Orban, die ständig mit dieser Botschaft herumgehen, die, wie ich glaube, derzeit bei ganz vielen Menschen ankommt. Wenn wir auf Europa in den kommenden Jahren schauen oder auch auf die Vereinigten Staaten, und die Folge der Covid-19-Krise ansehen mit ihren womöglich schweren, verheerenden wirtschaftlichen Verwerfungen, die noch auf uns zukommen könnten – dann fürchte ich, dass dieser Opferstatus von immer mehr Menschen geteilt wird. Dass immer mehr Menschen den Eindruck haben, irgendwie komme ich zu kurz, während es anderen gut geht oder andere in irgendeiner Form bevorteilt werden. Diese Polarisierung, diesen Spaltpilz werden die Nationalisten ausnutzen und ausschlachten, um an die Macht zu kommen oder um an der Macht zu bleiben.

Was ist denn überhaupt Trumps nationalistisches Vermächtnis, also auch gesellschaftlich? Wenn ich ein Stichwort einwerfen darf – wäre es dieser Ton der Herablassung und des Hasses?

Trump hat einmal von einigen afrikanischen Staaten als "shithole states" gesprochen, als … man mag das gar nicht übersetzen. Er hat also diese Staaten mit starken Schimpfwörtern belegt. Ich glaube, das gehört genau zu dieser Form von Nationalismus, dass man sich selbst überhöht. Und wenn man sich selbst überhöht, dann müssen natürlich andere tiefer stehen oder ganz unten. Diese neue Form des Nationalismus führt Trump exemplarisch vor. Und ich fürchte, dass von dieser Verachtung gegenüber anderen Staaten, und einem Misstrauen gegenüber dem freien Austausch von Gedanken, Waren, Menschen, viel bleiben wird, selbst wenn er, was zu hoffen wäre, abgewählt wird.

Im Angesicht der Präsidentschaftswahlen in den USA: "Der neue Nationalismus, die Wiederkehr einer tot geglaubten Ideologie“ von Michael Thumann. Erschienen in der Anderen Bibliothek für 44 Euro.