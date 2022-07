"Der ganzen Welt zum Trotz": Dieser Sänger begeistert Russland

Als Teilnehmer an der russischen Version der TV-Show "The Voice" reichte es für ihn 2014 mit einem neu arrangierten altrussischen Kirchenlied nur zum zweiten Platz, doch jetzt startet Jaroslaw Dronow voll durch: Mit seinem Song "Ich bin Russe" gelang ihm ein YouTube-Hit, der nach wenigen Tagen bereits vier Millionen Mal abgerufen wurde. Während einer Adler am Himmel seine Bahnen zieht, steht der Sänger mitten in einem Kornfeld, küsst sein unübersehbares Kreuz am Halsband und zeigt sich danach umtost von Fans auf einer Bühne. Es ist diese Mischung aus patriotischer Hymne, Rock-Ekstase und Kirchentags-Euphorie, die viele russische Fans derzeit offenbar für unwiderstehlich halten.

"Der ganzen Welt zum Trotz"

Im Text heißt es passend zur martialischen Stimmung in Putins Reich: "Ich bin Russe, ich gehe bis zum Ende, ich bin Russe, mein Blut stammt von meinem Vater, ich bin Russe, und ich habe das Glück , dass ich Russe bin, der ganzen Welt zum Trotz, ich bin Russe." Es handle sich dabei auch gar nicht um ein Lied, sondern um einen "Geisteszustand", behauptet Dronow, der erst neuerdings unter dem Künstlernamen "Schamane" unterwegs ist. Mit einer Zeile wie "Ich brauche keinen anderen, so wie ich bin, und ich kann nicht gebrochen werden" dürfte der Kreml höchst zufrieden sein. Dronow sprach auch von einem "Geschenk" an das russische Volk.