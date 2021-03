Der Gang vor die Hunde: Deutsche Filme auf der Berlinale

Dieter Bachmann ist Lehrer in Stadtallendorf, einer hessischen Kleinstadt in der Nähe von Marburg. 21.000 Einwohner. Ab 1938 bauten die Nazis zwei riesige Rüstungsfirmen. Außerdem gab es für die dort beschäftigten Zwangsarbeiter ein KZ-Außenlager von Buchenwald. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Vertriebene aus den Ostgebieten in die Kommune. Neue Fabriken entstanden, Gastarbeiter siedelten sich an. Stadtallendorf wurde zu einem Melting Pot. Türken. Bulgaren. Russen. Marokkaner. Kasachen. Italiener. Deutsche. Rumänen. Vieles mischt sich in Stadtallendorf. Das ist die Ausgangslage für den Lehrer Bachmann, der eine Klasse mit rund 20 Schülerinnen und Schülern unterrichtet, alle zwischen zwölf und 14, aus verschiedenen Ländern und die meisten mit geringen Deutschkenntnissen.

Klingt nach einem sozial engagierten Dokumentarfilm, aber was Regisseurin Maria Speth und ihr Kameramann Reinhold Vorschneider daraus machen, ist eine Sensation! Dank der klug komponierten und montierten Cinemascope-Bilder glaubt man als Zuschauer bald, in einem Spielfilm zu sein, mit bewundernswerten Protagonistinnen und Protagonisten. Bei einer Länge von immerhin 217 Minuten (etwas mehr als dreieinhalb Stunden) gibt es in "Herr Bachmann und seine Klasse" keinen Moment, in dem Langeweile aufkommt. Die Zeit vergeht wie im Flug.

Unterricht als großes Kino: "Herr Bachmann und seine Klasse"

Bald meint man, einem Wunder beizuwohnen: So neugierig auf das Leben der Jugendlichen in seiner Klasse und empathisch agiert Dieter Bachmann, dass sich dem Betrachter die Augen vor Glück und Rührung immer mal wieder mit Tränen füllen. Der Lehrer paukt nicht Stoff, er unterrichtet das Leben: Mal geht es um Heimat, mal um Solidarität, mal um das babylonische Gewirr der Sprachen, mal um Respekt, mal um Homosexualität, mal um Till Eulenspiegel und die Macht, bevor dann die ganze Klasse Musik macht und so auf eine ganz spezielle Art zusammenkommt. Der Gedanke liegt nahe: Hätten alle Kinder und Jugendlichen einen solchen Lehrer (gehabt), der sein Klassenzimmer gemeinsam mit den Schülern als eine Art Wohnzimmer begreift, wäre unsere Welt vermutlich eine bessere: Lernen ist das eine (wird schon auch gemacht), die Entwicklung einer emotionalen Intelligenz das andere. Bildung kann so umwerfend sein – hier als ganz großes Kino! Tragödie und Komödie. Einen Lehrer, der einen Schüler auch mal lobt, weil er so mitreißend lachen kann, wünschte man sich in jeder Klasse.