Der Gärtner lernt die Hecken lieben: "Amors Fest" in München

Peinlich für die Götter, wenn Amor und der Tod ihre Armbrüste vertauschen und plötzlich die Alten und Gebrechlichen in wilder Liebe entbrennen und die Jungen und Schönen tot umfallen. Die Pfeile sind daran garantiert nicht schuld, eher schon der Gärtner, der ist ja bekanntlich immer der Mörder. Und zur Strafe muss er sich in seine eigenen Hecken verlieben, die plötzlich zum Leben erwachen und erstaunlich anschmiegsam sind. Es macht Freude, diesem "Barockspektakel" zuzuschauen, gerade weil es eigentlich gar nicht "spektakulär" ist, sondern erstaunlich gelassen, ruhig und nachdenklich.

Der neugierige Besucher muss etwas blättern

Karl Alfred Schreiner hat die Regie und die Choreographie übernommen und er durfte alle Gewerke des Staatstheaters am Gärtnerplatz in Anspruch nehmen: Den Chor, das Ballett und sieben Solisten. Die Musik stellte Dirigent Howard Arman zusammen, teilweise komponierte er auch selbst, inspiriert von barocken Vorlagen. Leider sind im Programmheft zwar die eher unbekannten Komponisten übersichtlich aufgeführt, nicht allerdings die zitierten Werke. Und so muss der neugierige Besucher etwas blättern, bevor er erfährt, dass von André Campras (1660 - 1744) der Prolog aus "Les fêtes vénitiennes" (1710) gespielt wurde, von Matthew Locke (1621 - 1677) das Maskenspiel "Cupid and Death" (1653), vom vergleichsweise bekannten Claudio Monteverdi (1567 - 1643) die theatralische Ball-Einlage "Tirsi e Clori" (1619) und von Sebastián Durón (1660 - 1716) barocke Arien aus dessen volkstümlichen Zarzuela-Stücken.