Der französische DJ Philippe Zdar ist tot

Der französische DJ und Produzent Philippe Zdar ist gestorben. Sein Manager Sebastien Farran teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, der 50 Jährige sei "durch das Fenster eines hohen Stockwerks eines Gebäudes in Paris gestürzt". Zdar wurde mit dem French-House-Duo "Cassius", zusammen mit Hubert Blanc-Francard, berühmt. Zdar gilt als der Pionier des französischen "Touch of Electro" und brachte in seiner Musik Hip-Hop, House und Funk zusammen.