On the Road mit Haruki Murakami: Der Film "Drive my Car"

Kafuku und Misaki heißen auch im Film die Hauptfiguren: Er, Schauspieler und Theaterregisseur. Sie, eine junge Frau, die in ihrer Familie das Fahren gelernt hat. Und: Sich nach anderen Menschen und deren Stimmungen zu richten, um zu überleben. Genauso hält sie es anfangs auch mit Kafuku: Er will auf jeder Fahrt den Text von "Onkel Wanja" hören, um den Rhythmus des Stückes zu verinnerlichen. "Könntest du die Kassette abspielen?", fragt Kafuku, erhält gleich ein Ja zur Antwort, hört dann die Stimme seiner verstorbenen Frau, die Zeile um Zeile vorliest, nur Onkel Wanjas Part ist ausgespart – seine Rolle. Er spricht sie laut aus und ohne eine Spur Verzögerung, so als säßen sie nebeneinander, setzt die Stimme vom Band wieder ein.

Auch das Leben wechselt von einem Gang in den nächsten

Von der Grundkonstellation einmal abgesehen, nimmt sich Ryusuke Hamaguchi einige Freiheiten, um die Motive zu vertiefen, die ihn an der Kurzgeschichte gereizt haben: die Frage, wie Kunst und Leben, wie das Ich und die Rollen, die es so spielt, ineinander gleiten können – so unbemerkt, wie Misaki von einem Gang in den nächsten wechselt. Die Frage nach Kommunikation – danach, wann und wie wir wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Geschieht das mit Worten oder doch eher mit dem Körper, in Stille und gespannter Aufmerksamkeit? Und dann ist da noch die Frage, wie viel Distanz eine Beziehung braucht und wann sie Lebendigkeit verhindert.

Um diese Fragen zu stellen, steigt Hamaguchi aus dem Auto aus, in dem Murakami seine ganze Geschichte spielen lässt, und zoomt in die Gegenwart, in den Arbeitsalltag und in die Vergangenheit der Figuren. In Kindheit und Jugend der Fahrerin, in die Ehe des Regisseurs und deren Nachleben – eine liebevolle, aber eben auch vorsichtige Ehe, in der Verletzungen nie offen besprochen wurden. Nicht der Ehebruch der Frau, die mittlerweile gestorben ist, nicht der Verlust des Kindes und die Entscheidung, kein weiteres zu bekommen.

Drei Stunden Entschleunigung, die nachwirken

Man geht nicht klüger aus diesem Film heraus, hat keine Antworten auf die Fragen erhalten – dafür achtet dieser Regisseur auch die Freiheits- und Abstandsbedürfnisse seiner Zuschauer zu sehr. Es würde auch nicht zum Charakter dieses Films passen, den großen Satz zu bemühen: Man sei danach verwandelt. Aber ganz sicher ist die eigene Stimmung, ist Tempo und Taktgefühl verändert nach diesen drei Stunden im roten Saab 900.